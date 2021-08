‘Chernobylite’ vat omgeving van Tsjernobylramp in gloeiend videogame-entertainment

De zogeheten uitsluitingszone rond de in 1986 geëxplodeerde kerncentrale van Tsjernobyl blijft een inspiratiebron voor videogamemakers uit landen die ooit tot het Oostblok hoorden. Zoals het Poolse The Farm 51, wiens nieuwe game Chernobylite zo goed als de volledige zone bevat. Ter plaatse gescand, zodat ze tot op het betonblok juist in de gamewereld zit.

Begin 2007 nam het toenmalige Amerikaanse gamebedrijf THQ een tros videogame- en technologiejournalisten mee naar Pripjat, een Oekraïens stadje in de buurt van de Tsjernobyl-kerncentrale, waar op 26 april 1986 kernreactor 4 explodeerde. Die Tsjernobylramp was wereldnieuws in de weken en maanden na het voorval, onder meer omdat een radioactieve wolk over heel Europa waaide, en een zone met straal van dertig kilometer rondom de kerncentrale – de zogeheten uitsluitingszone – werd voorgoed ontruimd.

In die uitsluitingszone, waartoe onder meer Pripjat behoort, speelden zich in 2007 al twee videogames af: een deel van schietspel Call of Duty 4: Modern Warfare vond plaats in het stadje, en de hele omgeving kon worden geëxploreerd in S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, een videogame die losjes gebaseerd was op de roman Bermtoeristen door Arkadi en Boris Stroegatski, in 1979 ook al de inspiratiebron voor de Russische cultfilm Stalker. De Oekraïense studio GSC Game World kreeg zijn game gefinancierd door toenmalige videogamereus THQ, die prompt ook een bom geld uitgaf aan dat bewuste pr-bezoek. ”Ik zat liever thuis de game te spelen”, schreef een lichtjes ongeruste redacteur van het Amerikaanse technologieblad Wired die toen mee was op de trip.

Volledig scherm Uiteindelijk kom je in de kerncentrale terecht... © The Farm 51

Volledig scherm ... en zelfs bij de kernreactor. © The Farm 51

Jeugdherinneringen

Begin volgend jaar komt er een nieuw vervolg op S.T.A.L.K.E.R. uit, maar ondertussen kwam er nog een andere Tsjernobylgame op de markt, die zich eveneens in de uitsluitingszone afspeelt: Chernobylite, een creatie van de Poolse studio The Farm 51. Het is net als S.T.A.L.K.E.R. een firstpersonshooter, waarin je personage verbeteren en overleven in de ruige omgeving eveneens centraal staat, maar heeft een krachtigere verhaallijn dan de eerder op een doorsnee sf-fantasie lijkende S.T.A.L.K.E.R.-plot. Chernobylite omkadert het monsterschietfestijn met een vertelling die een ontwrichte liefdesverhouding, een oude KGB-samenzwering en een moderne parabel over hebzucht slim bij elkaar brengt.

”De kernramp is destijds natuurlijk wereldwijd in het nieuws geweest, maar als je zoals wij bent opgegroeid in Polen had het toch een iets grotere impact”, zegt Wojczeck Pazdur, creative director van Chernobylite. “Het is een jeugdherinnering die is blijven hangen. De plaats, en haar geschiedenis, is ons blijven intrigeren.”

Volledig scherm De Poolse makers van 'Chernobylite' bouwden een intrigerend horrorverhaal in hun gamewereld. © The Farm 51

Stralingsgevaar

Aanvankelijk wilde The Farm 51 gewoon een VR-ervaring maken over de dertigkilometerzone, die ze digitaliseerden tijdens een aantal maandelijkse bezoeken aan het – ondertussen relatief veilige – gebied. Met behulp van een techniek die fotogrammetrie heet, en waarbij duizenden beelden door gespecialiseerde software worden samengevoegd tot hyperrealistische 3D-objecten, haalden ze onder meer de havengebouwen, het bekende Rode Bos en het inmiddels iconische reuzenrad van Pripjat naar een digitale omgeving. Maar de makers van cultgame Get Even beseften al snel dat ze er beter ook meteen een videogame mee konden maken.

De thematische elementen lagen maar voor het oprapen, zegt Pazdur: “Radioactieve straling blijft een enorm krachtige bron voor horror. Er hangt mysterie aan vast, omdat je het niet kunt zien en het effect dat het heeft op levende organismen niet goed kunt inschatten.”