Call of Duty: Vanguard zet spotlicht op onbekende WOII-operaties: makers lichten keuze toe

gamesDe nieuwe ‘Call of Duty’ keert terug naar WOII. Wie echter licht geeuwend verwacht nog maar eens een Normandische stranden te bestormen, of de Slag om de Ardennen nog ’s uit te vechten, zit ernaast. Deze keer gaat de aandacht naar onbezongen helden in al even onbezongen operaties. We spraken met de makers van die ongewone singleplayercampagne.

Wie zijn de vijf onbekende helden uit WOII die je speelt in het verhaal?

“Er is Arthur Kingsley, een Britse paratroeper van Afrikaanse origine die vlak voor D-Day achter vijandelijke linies gedropt werd. Lucas Riggs is een Australische infanterist en explosievenexpert die geen goeie herinneringen heeft aan Britse bevelhebbers. De Russische Polina Petrova was geen soldate, maar ontpopte zich tijdens de slag om Stalingrad tot een dodelijke scherpschutter. Wade Jackson is een soms ietwat arrogante Amerikaanse gevechtsjagerpiloot die zijn sporen verdiende in de slag om Midway. En ten slotte is er Richard Webb, vriend en collega-paratroeper van Arthur Kingsley”.

Dit klinkt als bijna de helft van een iets minder vuil Dirty Dozen …

(lacht) “… ja misschien wel”.

Volledig scherm Call of Duty: Vanguard © Activision

Als een ietwat ‘oudere’ gamer groeide ik op met WOII-films. Vandaag zijn die heel wat zeldzamer. Gaf jullie dat meer vrijheid om je eigen verhaal te vertellen of maakte het dat juist moeilijker omdat een jonger publiek zich alsmaar minder bij WOII kan voorstellen.

“Ik vind het ons meer creatieve vrijheid geeft. We willen juist een verhaal vertellen dat niet al meermaals verfilmd is. Oké, je hebt wellicht al van El Alamein en Midway gehoord, maar research leerde ons tientallen minder bekende operaties kennen. En sommige daarvan bepaalden onze keuze voor de personages die je speelt”.

Volledig scherm © Activision

Kan je daar een voorbeeld van geven dat in jullie game verwerkt werd?

“Je zal deelnemen aan de Bougainville campagne in de Stille Zuidzee. Normaal zou je daar voor het veel vaker aangehaalde Guadalcanal kiezen. Maar haast niemand weet nog iets over deze nochtans heel fascinerende en dynamische operatie. Het was overigens een van de weinige operaties aan dat front waar zoveel soldaten van Afro-Amerikaanse soldaten werden ingezet”.

Volledig scherm © Activision

Singleplayerbelevingen in ‘Call of Duty’ scoren vaak een scherp, rauw randje. Op papier lijkt ‘Vanguard’ een gladdere Hollywoodaanpak te kiezen? Wat mogen we in dat opzicht verwachten?

“De flashbacks waarin je de afzonderlijke leden leert kennen zijn gebaseerd op echte veldslagen. Je ervaart waarom ze bereid zijn om naar het einde van de oorlog toe opnieuw hun leven te wagen. Dat vertellen we zoals je dat van een Call of Duty-game mag verwachten: via intense, brutale tot ronduit angstaanjagende situaties. Polina die in Stalingrad onder de meedogenloze Duitse aanval haar familie zoekt, is daar maar één voorbeeld van”.

Volledig scherm Call of Duty: Vanguard © Activision

De campagne zou vertellen over de geboorte van wat later tot speciale eenheden zou uitgroeien. Kan je dat toelichten?

“Je speelt als individuen die moesten improviseren met de vaardigheden en voorraden die ze hebben, zonder beroep te kunnen doen op de steun van een grotere gevechtseenheid. Kleine teams die successen boeken waar de slaagkans heel klein was, maar de beloning zo groot dat bevelhebbers al snel overtuigd raakten van het potentieel van deze buitengewone eenheden. Dàt is de kern van het verhaal achter ‘Vanguard’”.

Volledig scherm © Activision

Call of Duty: Vanguard verschijnt 5 november voor pc, PlayStation en Xbox.

