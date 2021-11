‘Call of Duty: Vanguard’ brengt geliefde map Shipment terug

Shipment is een geliefde map met een reden, want veel spelers speelden hem voor de eerste keer in 2007, toen hij geïntroduceerd werd in ‘Call of Duty 4: Modern Warfare’. Doorheen de jaren keerde de map al eens terug, zoals in 2019 met ‘Call of Duty: Modern Warfare’. Nu duikt hij dus ook op in de nieuwe ‘Call of Duty: Vanguard’, maar dan met een likje verf en in thema van de Tweede Wereldoorlog, waar het spel op gebaseerd is.