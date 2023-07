‘Call of duty’ blijft beschikbaar op Playstation: Microsoft en Sony bereiken akkoord

Microsoft, dat de Xbox-console op de markt brengt, kondigde in januari 2022 de overname aan van Activision Blizzard voor een recordbedrag van 69 miljard dollar. Maar de mededingingsautoriteiten in de VS en het VK houden de plannen in het vizier.

De regulatoren vrezen vooral dat Microsoft de toegang tot spelletjes van Activision Blizzard, waaronder het zeer lucratieve ‘World of warcraft’ en ‘Candy crush’, zou weren van platformen van concurrenten. “Sinds de eerste dag van de overname hebben we ons ingespannen om te antwoorden op de zorgen van de regulatoren, de platforms en uitgevers van spelletjes, de consumenten”, zei Microsoft-topman Brad Smith zondag, nadat Spencer zijn tweet had uitgestuurd. “Zelfs als we de aankomstlijn overschreden hebben, met de goedkeuring van de transactie, blijven we ons inzetten om te garanderen dat ‘Call of duty’ beschikbaar blijft op meer platforms en meer consumenten dan ooit.”

In december zei Spencer nog dat Microsoft zich ertoe geëngageerd had om ‘Call of duty’ aan Nintendo te leveren in de tien jaar na de overname van Activision. Ook zei hij aan het financiële nieuwsagentschap ‘Bloomberg’ dat een gelijkaardig akkoord aan Sony werd voorgesteld, de fabrikant van Playstation, de meest verkochte console op de markt. Sony had zich aanvankelijk heftig verzet tegen de overname.

Na de overname zou Microsoft de op twee na grootste marktspeler zijn in de sector van de videospelletjes qua omzet, na Tencent en Sony, maar voor Apple.