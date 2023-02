‘Blanc’ doet je traantjes plengen in de sneeuw

Videogames Boertige humor doet bijna de repetitie vergeten in ‘High on Life’

Al sinds we, tijdens een vroege demo van ‘High on Life’, zodanig in een deuk lagen dat een van de toezichthoudende ontwikkelaars ons kwam vragen of alles wel oké met ons was, keken we keihard uit naar deze videogame van ‘Rick and Morty’-bedenker Justin Roiland. Het eindresultaat, dat zopas in de handel kwam, moet het dan ook vooral hebben van die constant tussen boertigheid en fijnzinnigheid springende pret.