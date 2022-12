Belgische vr-game ‘Hubris’ worstelt met tempo maar doet al uitkijken naar opvolger

Cyborn is al jaren actief in 3D-animatie, motion capture en CGI-producties. Onder andere voor films, maar ook voor grotere gamestudios. Zo kwam Guerrilla Games nog niet zo lang geleden aankloppen voor ‘Horizon: Forbidden West’. Hubris, Cyborn’s eerste eigen game, kiest echter voor de zogenaamde hard SF-variant. Denk ruimteschepen, laserpistolen en smetteloos gestroomlijnde architectuur. Meer ‘Star Trek’ en ‘Mass Effect’ dan ‘Alien’ of ‘Fallout’ dus. Het verhaal trapt af met jou als naamloze rekruut van een intergalactische politiemacht, die ergens op een verafgelegen dubbelplaneet van kwaad in erger verzeild raakt.

Volledig scherm Beeld uit 'Hubris'. © Cyborn

Gepast onbehaaglijk

Bij je aankomst gaat die planeet door een terraformatie-proces. Op wat collega’s, technisch personeel en gigantische industriële installaties na, sta je zo goed als alleen in deze exotische wereld. Bedoeld of niet, ‘Hubris’ creëert zo een gepast onbehaaglijk sfeertje van verlatenheid. Ook wanneer je later gezelschap krijgt. De VR-beleving versterkt dat gevoel van onbeduidendheid in veelal duizelingwekkend grootse binnen- en buitenomgevingen.

Dat is eens wat anders dan de talloze games die je spelpersonage een bovenmenselijk krachtige rol toebedelen. Het zal gamers van een zekere leeftijd misschien doen terugdenken aan die eerste keer dat ze als Gordon Freeman, moederziel alleen, door het originele ‘Half-Life’ ploeterden. In ‘Hubris’ ben je nooit meer dan een pion. Een werkmier die zo goed en zo kwaad mogelijk orders opvolgt van weinig empathische bijrol-spelers, die blijkbaar wel het grotere plaatje zien.

Treffers en missers

Het avontuur voert je na een ietwat slome aanloop langs een lineair pad terwijl je onderweg je simpele omgevingspuzzels oplost, klimt, springt en schiet. Af en toe brouw je drankjes en wapenupgrades uit loot die je nooit ver hoeft te zoeken. Oh ja, en er mag ook verrassend veel gezwommen worden. Niet alle mechanismen zijn even geslaagd naar VR vertaald, maar echte uitschuivers maakt ‘Hubris’ niet. Het klauteren en zwemmen is absoluut top. Je krijgt een overtuigend gevoel naar beste kunnen door een wereld te navigeren die niet op mensenmaat gemaakt is. Een handvol moeilijke sprongen zullen je meer laadschermen en tandglazuur kosten dan prettig is, maar de keren dat je het net wel haalt, maakt het VR-bril extra bevredigend.

Daar waar ‘Hubris’ een shooter wil zijn, zwalpt de beleving helaas tussen geslaagd intens en frustreren. Dat heeft veel te maken met de precisie van je wapen. Je moet het immers zonder bruikbaar vizier of zo’n handige doel-laser stellen. Dat maakt dat je eerste schot er meestal een op goed geluk is, waarna je met je opvolgschoten bijstuurt. De vijand laat zich meestal in afgemeten aantallen door een bottleneck lokken. Goed voor wie door zijn gezondheidsdrankjes zit, minder aantrekkelijk voor wie in zijn shooter een tactisch meer overtuigender oppositie zoekt. Gelukkig is ‘Hubris’ een actieavontuur met shooterelementen in plaats van omgekeerd. En het moet ook gezegd dat vuurgevecht-scènes er in de tweede helft van de game beduidend beter op worden.

Kan het niet wat luider?

‘Hubris’ hint naar een dieper, grootser verhaal en spel-universum, maar geeft daarvan (vooralsnog) weinig prijs. Dat maakt nieuwsgierig, maar komt, net zoals je personage wat mager over. Ook mager is het geluid. Ruwweg de helft van de visueel meestal écht indrukwekkende scènes in ‘Hubris’ zouden (nog) sterker overkomen met wat meer oomph in de audio. Misschien iets voor een patch, want die lijkt gelukkig niet nodig om game-brekende fouten te verhelpen. Tijdens onze doorloop werden we er één keer uitgegooid, maar frequente autosave-functie bracht redding.

‘Hubris’ slaagt er niet altijd in om de totaalbeleving tot meer dan de som van de afzonderlijke delen te maken. Maar haast elk van die delen is wel goed voor degelijke tot ronduit ijzersterke VR gameplay. Je doet over de hele game pakweg 6 à 8 uur. Het is niet de game waarvoor je zo’n VR-bril in huis haalt, maar absoluut het uitchecken waard voor wie er wel een heeft. De drie sterren hierboven lees je toch liever als een dikke 7,5 dan als een 6.

