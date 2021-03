Belgische videogame ‘Black Legend’ duikt in Vlaamse en Nederlandse folklore

GamesFantasiestad Grant uit nieuwe Belgische videogame Black Legend is gebaseerd op een amalgaam van historische Belgische steden en de monsters die je erin moet verslaan komen recht uit streekfolklore. Uitgerekend nu de in Geel gevestigde gamestudio Warcave voldoende middelen had om een game met internationale allure te maken, bouwde ze een fantasiewereld die net heel Vlaams is gekleurd.

Ooit al een fantasygame gespeeld met Nekkers erin, waterduivels uit Vlaamse sagen en volksverhalen? Of Witte Wieven die volgens de legendes uit de iets noordelijkere Nederlanden verschenen in moerasachtige gebieden, vrouwenlokker Halewijn uit het Middeleeuwse lied, en het Beest van Vlaanderen, een kannibalistisch mensachtig wezen uit vijftiende- tot zeventiende-eeuwse volksverhalen in de streek rond Mechelen? Al die wezens, beesten gedrochten uit Vlaamse, Nederlandse en West-Duitse folklore zitten als vijanden in Black Legend, een game van de in het Kempense Geel gevestigde gamestudio Warcave.

Stedelijke schoonheid

Black Legend is een tactische role playing game, die zich afspeelt in de zeventiende-eeuwse Nederlanden, en waarin de speler met zijn ploeg van huurlingen op leden van een satanische sekte jaagt in de fictieve stad Grant. Die bekt misschien als ‘Gent’, maar volgens Warcave was ze eerder gebaseerd op Antwerpen, met een vleugje Amsterdam, Leuven en Brugge eraan toegevoegd.

Volledig scherm Grant, de fictieve stad waarin 'Black Legend' zich afspeelt, is gemodelleerd op Vlaamse en Nederlandse steden als Antwerpen, Amsterdam, Leuven en Brugge. © Warcave

“Het was interessant om die lokale verhalen, steden, figuren en wezens niet alleen vorm te geven, maar ze ook kenmerken te verlenen die eruit springen in de gameplay”, zegt Baptiste Deboutte, programmeur en mededesigner van Black Legend. “Soms hebben we dingen in de game geplooid. De Dulle Griet, het historische kanon in Gent, is bijvoorbeeld een handkanon in de game. We hebben in Vlaanderen – en bij uitbreiding de Nederlanden, waar we historisch bij hoorden – een heel mooie cultuur. We wilden de dingen benadrukken die wij mooi vinden. De aspecten aan onze cultuur waarvoor mensen op zondagnamiddagtrip gaan naar een Vlaamse cultuurstad. De reden waarom mensen uit het buitenland naar hier komen, en zich laten verbazen door de architectuur van onze historische steden. Dat gevoel wilden we communiceren in onze game.”

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Heer Halewijn (zong een liedekijn), uit het middeleeuwse lied, kom je eveneens tegen in 'Black Legend'. © Warcave

Volledig scherm Nog een 'Black Legend'-vijand: Old Red Eyes, a.k.a. Het Beest van Vlaanderen. © Warcave

Volledig scherm Een laatste categorie van Vlaams-Nederlandse creaturen die je tegenkomt in 'Black Legend': Nekkers. © Warcave

Geen magie, maar alchemie

Hoewel Black Legend een fantasygame is, blijft het hele opzet ervan min of meer geworteld in geschiedenis en realisme. Zelfs de magie die erin zit, en een vast ingrediënt is van role playing games, is geen ‘echte’ magie: het is alchemie, gebaseerd op het schamele begrip van wetenschap dat heerste tot de renaissance langzaamaan voor een herwaardering van de wetenschap zorgde. “Er moest een zeker realisme in het spel blijven, de regels moesten een realistische basis hebben”, zegt Deboutte. “De hele setting van Black Legend is wat men low fantasy noemt. We wilden het traditionele idee van magie, zoals je dat ziet in Harry Potter bijvoorbeeld, vermijden: dat zorgt meteen voor een overdone sfeertje. We vonden het ook donkerder en interessanter als de magie in onze setting een zekere kost had. Alle alchemie die je inzet in de strijd, verbruikt grondstoffen.”

Volledig scherm Qua visuele presentatie is 'Black Legend' allerminst een topper, maar dat maakt de game goed met zijn diepe spelregels en variabelen. © Warcave

Tactische gameplay

Warcave trok voor de productie van Black Legend naar het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), dat zijn gamefonds enkele jaren geleden fors optrok zodat er ook iets grotere producties mogelijk zijn. Nog steeds is Black Legend niet het soort miljoenenproductie die de eveneens Belgische Divinity-games van Gentse studio Larian inmiddels zijn geworden, maar met de 250.000 euro VAF-steun sprong Warcave al wel iets verder.

De verhalende inhoud van Black Legend is misschien wel erg Vlaams/Nederlands, en onder meer in de animaties verraadt de productie dat de ambities toch nog iets groter waren dan de beschikbare middelen. Maar qua gameplay is het wel een game met internationale allures: het tactische spelelement, dat erg lijkt op dat van Xcom, gaat bijzonder diep in zijn regels en variabelen. “We wilden met deze game vooral laten zien dat we interessante spelsystemen kunnen ontwerpen”, zegt Deboutte.

De allereerste zin van dit verhaal was overigens deels een strikvraag: Nekkers zaten wél al in The Witcher III uit 2015. Wie me daarop attent maakt in de reacties, weet veel over videogames, maar reageert ook op artikels zonder ze te hebben gelezen.

Volledig scherm Je huurlingen juist inzetten is minstens het halve eieren eten in 'Black Legend'. © Warcave