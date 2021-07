Belgische Counter-Strike: Global Offensive-competitie hervat met verrassende superweek

De eerste match van de betFIRST Elite Series Summer Split was tussen de twee toppers van afgelopen split, namelijk eClub Brugge en mCon esports. Bij Brugge was de motor van afgelopen seizoen, Ritchiee, toevallig net weer terug bij het team, waardoor er hier dan ook een sterke performance werd neergezet. Bij mCon was er juist een behoorlijke wisseling van de wacht geweest, waarbij zelfs meerdere spelers uit het Academy team moesten opdraven om de gaten in het roster te vullen.

Brugge koos de eerste map, en dat was dan ook wel snel zichtbaar. De eerste helft was nog vrij close met een 9-6 in het voordeel van de Bruggelingen, maar in de tweede helft duwden ze het gaspedaal in. Op Mirage wonnen ze met een statement van 16-7.

Op Vertigo had mCon esports het dan moeten goedmaken, maar ook hier was een valse start te betreuren. Na 15 rondes had eClub Brugge er al 10 te pakken, en het liet die voorsprong niet meer los. Vertigo is sowieso al één van de sterkere maps van Brugge, dat ook hier won met 16-10.

LowLandLions versus JoinTheForce!

De Leeuwen waren vorige split sterk en Join The Force niet geweldig, maar daar was dit keer wel wat verandering te zien. De eerste map werd Inferno, waar LLL snel de voorsprong wist te pakken. JTF liet zich echter niet zomaar uit het spel zetten, met een goede comeback als gevolg in de tweede helft en een winst met een spannende 16-14.

LLL koos dan voor Overpass, waarbij het leek dat de Leeuwen ook de eerste map hadden moeten winnen. Met 14-1 op de eerste helft en een uiteindelijke score van 16-6 lieten ze bijna niks heel van JoinTheForce, waardoor de serie eindigde op een gelijkspel.

KRC Genk Esports versus Sector One

Een overtime hadden we nog net niet gezien, maar daar kwam snel verandering in. Sector One speelde tegen het voormalige roster van 4Elements, dat een nieuw thuis had gevonden bij KRC Genk Esports. Dust 2 zorgde voor een waar vermaak aan frags, waarbij de nieuwste organisatie van de betFIRST Elite Series met hakken over de sloot kwam en de map in overtime wist te winnen met 22-19.

Natuurlijk kon deze eerste week niet afgesloten worden zonder Nuke, de meest gespeelde map van de eerste split. Sector One liet duidelijk zien dat het team niet blij was met de eerste loss op Dust 2. Het won de eerste helft met 11-4 gewonnen, waarna 16-9 het eindresultaat was voor het tweede gelijkspel van de avond.

Volgende week gaat het spektakel weer door op donderdag vanaf 19:00!

