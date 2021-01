Belgian League is terug! Volg vanaf 19 uur eerste League of Legends-clash van 2021

e-sportNa een lange pauze start het tweede seizoen van de Belgian League, de officiële Belgische League of Legends -competitie. De ploegen zijn flink door elkaar geschud, dus het is de vraag of Sector One opnieuw kan domineren. Van 19 tot 23 uur volg je hier live de eerste vier wedstrijden van de eerste speeldag. Elke dinsdag vind je op deze site ook een video met de hoogtepunten van de speeldag.

Het immens populaire League of Legends, kortweg LoL, is een zogenaamde MOBA, een ‘multiplayer online battle arena’. Twee teams van vijf spelers nemen het tegen elkaar op in een online wereld waarin ze winnen door de kern (Nexus) van elkaars basis te vernietigen. Het gratis spel verscheen voor het eerst in 2009 en heeft wereldwijd tientallen miljoenen actieve spelers.

Ploegen

Met Brussels Guardians, RSCA Esports en Aethra Esports verdwijnen drie teams uit de competitie. Zij maken plaats voor nieuwkomers KRC Genk Esports, Ion Squad en 4Elements. Naast Sector One zijn ook KVM Esports en Team 7AM opnieuw van de partij. Net zoals vorig seizoen spelen de teams een Spring Split en een Summer Split, waarbij de vier beste in play-offs strijden voor de titel. De winnaar van elke split neemt daarna deel aan de European Masters.

KVM Esports zocht versterking in zowel de midlane als de botlane. Met Rob ’Robba’ Zoon als betrouwbare toplaner is het vooral afwachten hoe de nieuwe Deense jungler van KVM Esports, Marcus ‘Urban’ Christensen, het gaat doen.

KRC Genk Esports zet in op onervaren spelers met veel potentieel, iets wat het onderstreept via de samenwerking met hogeschool PXL. Met midlaner Tim ‘Kapstok’ Groenewold en support Cisse ‘Cisse’ Lemmens krijgen we zo enkele nieuwe gezichten te zien.

Nieuwkomer 4Elements zit vol spelers die ervaring tankten in het buitenland, zoals de Poolse botlane van Michał ‘Miś’ Kopacz en Kamil ‘xCharm’ Linchard. De Nederlandse toplaner Pascal ‘Psclly’ Giling zette al sterke resultaten neer in onder meer de Griekse competitie.

Ion Squad nam met Maarten ‘Phoenix’ Van Dyck de voormalige toplaner van Sector One over. Met Bram ‘wewillfailer’ de Winter op de supportpositie hebben ze mogelijk één van de meest ervaren en doorgewinterde Belgische spelers in de rangen. Hun Turkse botlaner Emin ‘Saye’ Eser Mehmet is nieuw.

Bij Sector One, de grote winnaar van vorig seizoen, blijft alleen midlaner Jeroen ‘Night’ Segers over. Rondom hem zien we enkele bekende namen, zoals Banjamin ‘Zhergoth’ Sànchez (ex-PSV Esports) en Pavlos ‘Mytheos’ Voriatzidis (ex-Team THRLL). Support Karim ‘Duimelot’ Saed maakt de overstap van KVM Esports. Enige vraagteken binnen de Benelux is Zweedse jungler Frank ‘Aesthetic’ Norqvist, die zichzelf al bewees in de Noorse competitie.

Team 7AM bleef stabiel, buiten de overstap van Jody ‘Yoni’ Bruggeman van de botlane naar de midlane. Zijn plaats daar wordt ingenomen door de Fin Heikki ‘Honels’ Kervinen, die eerder al voor hun academieteam speelde. Simon ‘Nomis’ Verlaar komt over van Aethra Esports Academy om de junglerol in te vullen.

Programma

Volledig scherm © Belgian League