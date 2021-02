Bekijk hoogtepunten van laatste strijd om play-offs in Belgian League

e-sportOp de zevende speeldag van de Belgische League of Legends -competitie wonnen KVM Esports en ION SQUAD, ondanks sterke tegenstand van respectievelijk 4Elements en Sector One. Deze vier teams plaatsten zich voor de play-offs, wat betekent dat KRC GENK Esports en Team 7AM het niet haalden. Zij hebben dus enkel nog de achtste week van de reguliere split op hun speelschema staan.

4Elements nam zijn lot in eigen handen in de eerste game. Het moest winnen om te kunnen uitlopen op KRC GENK Esports in de race naar de play-offs, en dat lukte overtuigend. Daarna maakte Sector One korte metten met KRC GENK Esports, waardoor Sector One en 4Elements hun plaats in de play-offs veiligstelden naast KVM Esports en ION SQUAD.

Toch moest de actie nog maar net beginnen, want in de derde game kon 4Elements bijna het tij keren tegen KVM Esports. Die laatste had net een Ocean Soul bemachtigd en leek enkele minuten verwijderd van winst. 4Elements wist met zijn teamcompositie toch nog enkele goede gevechten uit te lokken en zo de Baron en Elder-buff te bemachtigen. Het was de ervaring van KVM Esports die op het laatste nippertje net voldoende bleek.

In een soortgelijke vierde en laatste match van de avond bemachtigde ION SQUAD al heel vroeg een Infernal Soul, waardoor het een enkele teamfight leek verwijderd van winst. Sector One vocht moedig terug en wist twee Barons en een Elder Drake voor zichzelf te krijgen. Uiteindelijk bleek een laatste verdediging van ION SQUAD genoeg om de game terug in zijn voordeel te trekken. Na een nagelbijter was het toch ION SQUAD die zijn plek in de juggernautmatch van de play-offs vastlegde.