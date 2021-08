Bekijk hoogtepunten van finale Belgian League

In de eerste game zagen we een zeer dominante start van KV Mechelen Esports en leek het erop dat Sector One geen kans zou maken in de finale. Niets is minder waar, want vanaf de derde game speelde alle spelers van Sector One als bezetenen. KV Mechelen Esports werd van de kaart geveegd, terwijl Sector One hen geen ademruimte liet en de drie opeenvolgende games achter elkaar wist te winnen.