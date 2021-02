Bekijk hoogtepunten van derde speeldag ‘Counter-Strike’-competitie BetFIRST Elite Series

e-sportDe derde speeldag van de Counter-Strike: Global Offensive -competitie BetFIRST Elite Series draaide rond de vraag of LowLandLions aan de leiding kon blijven via een gelijkspel van de concurrentie. Dat was namelijk volgens velen de prognose voor de strijd tussen Join The Force en 4Elements. Maar wie dat dacht, zat er flink ernaast.

Voor het eerst in de competitie was het strijdtoneel Overpass, een map waar over het algemeen de AWP-spelers erg goed tot hun recht komen. Het lastige alleen voor Join The Force is dat zijn AWP-speler Alle niet erg excelleert in agressief spel aan het begin van de ronde. Hierdoor leek het team ook niet helemaal goed voorbereid te zijn op deze map en kon het verdediging zeker beter. 4Elements wist daarentegen wel hoe er moest worden doorgepakt, met fr0sty als absolute sterspeler. Die wist tegen het einde ook een geweldige Ace te maken, waardoor zijn team met 16-11 won.

In de map Nuke daarna haalde elke speler veel kills, maar dat kwam doordat er voor het eerst een overtime werd gespeeld. In deze verlenging werden de kansen over en weer eerst niet benut, waarbij met name Join The force moeite leek te hebben. Het team had immers daarvoor al in de reguliere speeltijd een 13-6 leiding verspeeld, met meerdere matchpoints voordat 4Elements op gelijke hoogte wist te komen. Nadat fr0sty van 4Elements opnieuw een stabiele factor bleek, wist het team ook deze match te winnen, met 25-22.

Tweede partij

De tweede match leek wat voorspelbaarder, met een mCon Esports die natuurlijk in de eerste speelweek al de volle buit had gepakt. Sector One heeft al mooie dingen laten zien maar kon vaak in de tweede map niet helemaal meer mee. Dat was in deze serie ook het geval, waarbij Monu het meeste werk deed voor mCon Esports.

Op Nuke lagen er voor beide teams kansen. De match kon op meerdere momenten alle kanten op, waarbij mCon Esports mogelijk te veel respect had voor de druk van de tegenstanders in het begin van de rondes. Het leek een tijdje alsof Sector One de winst zou gaan pakken, maar doordat de gehele line-up van mCon consistenter speelde dan de tegenstanders, won het team met de hakken over de sloot met 16-14.

Op de tweede map bezorgde een sterke Monu mCon Esports opnieuw een stevige voorsprong. Die gaven ze niet meer af, met een 16-7 tot gevolg en een tweede winst voor mCon Esports.

