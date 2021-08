Bekijk hoogtepunten halve finale Belgian League

De avond begon goed voor Sector One. Het team wist snel korte metten te maken met KRC GENK Esports in de eerste game en leek op weg naar een snelle 3-0 overwinning. Niets bleek minder waar, toen KRC GENK Esports sterk uit de startblokken kwam in de tweede game.

Na drie bloedstollende games waarin KRC GENK Esports telkens gelijk wist te maken, kwamen we bij een vijfde game. Zoals de traditie het wil, wordt dan tijdens de pauze het liedje Silver Scrapes afgespeeld om aan te kondigen dat we naar de allesbeslissende game gaan.

De hele avond koos elk team voor de blue side en won het daar dan ook. Dat is een enorm voordeel voor Sector One, want dankzij hun hogere seed mocht het team ook in de beslissende game op de blue-side spelen. Het grote voordeel van de blue side is dat je als eerste een champion mag kiezen en daar maakte Sector One goed gebruik van. Het team heeft echter nog veel werk voor de boeg om een kans te maken tegen KV Mechelen Esports.