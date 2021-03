Bekijk hoogtepunten Counter-Strikecompetitie BetFIRST Elite Series

Eerste tegen laatste

Daarna stond het ongeslagen mCon esports tegenover kelderploeg Join The Force. De eerste map keuze was van mCon, waardoor het team nog eens extra voordeel. In de eerste 15 rondes was het nog spannend, en wist Join The Force de achterstand te beperken tot een rond. Daarna drukte mCon het gaspedaal in. Het liet nog maar drie rondes toe en eigende zichzelf de rest toe. 16-10 werd de score op Inferno met daarmee ook het momentum voor mCon esports.

Op Nuke werd het niet veel makkelijker voor Join The Force, want bij mCon was v1n enorm goed aan het spelen. Hij toonde in de eerste rondes van de tweede map al dat deze voor hem zou zijn. De eerste helft én de kills voor MCon vlogen voorbij, goed voor een voorsprong van 11-4 voor de teams van kant moesten wisselen. De genadeslag volgde snel, met de eindscore op 16-5 en maar twee spelers van Join The Force die 10 kills of meer wisten te halen. mCon esports blijft ongeslagen en Join The Force staat nog altijd onderaan.