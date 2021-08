Bekijk hoogtepunten Belgische ‘Counter-Strike: Global Offensive’-competitie

Voor mCon LGE lijken de play-offs van de Counter-Strike: Global Offensive-competitie al niet meer mogelijk. MCon moet deze week aan de bak tegen Sector One, dat zelf ook nog maar een enkel punt scoorde in deze split. Sector One kiest de eerste map en speelt die op Inferno.

MCon heeft natuurlijk met Cheesy een hele sterke AWP-er, maar ook andere spelers, zoals Zynex, laten zien dat er genoeg aim in het team zit om Sector One te stoppen. De eerste helft start sterk met een 10-5-voorsprong. Het team houdt die redelijk vast en wint op de eerste map met 16-11, goed voor eerste punt in deze split voor mCon LGE.

MCon kiest voor de tweede map Nuke, een hele sterke voor Sector One. Dat wordt ook razendsnel duidelijk, met mogelijk wel de snelste map van de hele betFIRST Elite Series. Sector One wint de eerste helft met 13-2 en geeft geen duimbreed meer toe in de tweede. De benodigde drie rondes zijn snel binnen en zo eindigt deze serie in een gelijkspel na de 16-2 van Sector One.

EClub Brugge versus LowLandLions

EClub Brugge maakt niet de beste start van het seizoen, en met onnodige individuele fouten. Dat is op de eerste map tegen LowLandLions dan ook wel snel te merken wanneer de teams naar een Nuke gaan. Brugge begint hier op de T-side en leidt na de eerste helft met 8-7. Ze kunnen het niet afmaken, en het goed spel van LowLandLions leidt tot een overtime. Die gaat met 19-17 ook naar de Leeuwen, die een eerste mapwinst pakken.

Daarna gaat het naar Vertigo, de map die Brugge zeer goed ligt. Dit is niet per se snel te merken, want LowLandLions leidt na de eerste helft met 9-6. In de tweede helft slaat eClub Brugge echter terug en weten de spelers zeer dominant de winst binnen te slepen met een 16-13-score.

