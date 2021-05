Bekijk hier (verbluffende) beelden uit de eerste grote ‘Assassin’s Creed: Valhalla’-uitbreiding

gamereview De hoge ambities van ‘Balan Wonder­world’, en hoe die écht niet werden waarge­maakt

3 april Twee jaar lang maakte de Japanse videogamereus Square Enix gamers warm voor Balan Wonderworld, de nieuwe worp van Sonic-bedenker Yuji Naka. We spraken voor de release met producer Noriyoshi Fujimoto en componist Ryo Yamazaki over de torenhoge plannen die ze hadden voor de game, om vervolgens bij het spelen te ontdekken dat ze die in de verste verte niet hebben waargemaakt. De ambities aan de realiteit afgetoetst.