Bekijk hier de hoogtepunten van de Elite Series Week 2: team 7AM ook in de tweede week nog bovenaan

De tweede week was al meer een realiteitscheck voor enkele teams, maar toch waren er nog enkele verrassingen. Er blijft nog maar één team ongeslagen en eentje die nog steeds op zoek is naar de eerste winst. Eén ding is zeker, Team 7AM straalt zelfvertrouwen uit.

Match of the week

In de tweede week bleek het ook moeilijk voor de analisten en casters om er hun vinger op te leggen. De voorspellingen waren verdeeld, maar nog niet iedereen was overtuigd van Team 7AM. De match of the week, oftewel de match van het volk, vond plaats tussen Team 7AM en KV Mechelen Esports. Na de eerste week beloofde dat een topmatch te worden, maar na het verlies van KVM Esports tegen LowLandLions op maandag, eindigde ook de match op woensdag in mineur voor het Mechelse team. Al wie nu nog niet geloofd in Team 7AM kan je niet meer serieus nemen en als je dan toch een speler moet benoemen, richt dan vooral je ogen op Jaguar. De toplaner van Team 7AM heeft al meermaals verschillende bans naar zich toe gekregen en toch weet hij keer op keer een sterke prestatie neer te zetten op een andere champion.

Is Sector One terug?

Na afwezig te zijn in de top vier in de lente, lijkt de organisatie weer hun zinnen gezet te hebben op een comfortabele top vier positie in de league. Met hun carries Mikkel en Orre lijkt het team een duidelijk gameplan opgesteld te hebben: spelen voor teamfights. Onder het alziend oog van Hatred in de early game en niet uit verband te spelen CPM in de toplane, maakt dit team zich klaar om een sterke derde week in te gaan.

MCON met hun eerste winst

Het bleef een tijdje uit, maar op de vierde speeldag vindt MCON hun eerste winst met een specifiek uitgedachte teamcompositie. Op de rug van de vroege roams van support Duimelot, wist het team Difference keer op keer neer te halen en zo LowLandLions hun gameplan onderuit te halen. Desondanks LowLandLions nogmaals de Maokai Ziggs geprobeerd hebben na hun stunt overwinning tegenover KV Mechelen Esports, wist MCON daar beter rond te spelen.

Dit zie je nergens anders

Na veel nieuwe champions gespeeld te zien worden, creatieve teamcomposities, onorthodoxe champion selects, superteams die allesbehalve dat zijn, underdogs die winsten pakken en geen enkel team dat onderschat mag worden, is één ding zeker: dit zie je daadwerkelijk nergens anders. En dan hebben we het nog niet gehad over het telefoontje dat Slyv3r kreeg doorheen zijn match tegen Team 7AM waardoor de game tijdelijk gepauzeerd moest worden… De Elite Series is nog niet eens halverwege, maar er is al zoveel om over te praten en om naar uit te kijken.

Volledig scherm Elite Series Summer 2022 - Hoogtepunten week 2 © betFIRST