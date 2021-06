‘Battlefield 2042' keert terug naar het moderne slagveld. Dit moet je weten

gamesNa twee, absoluut verdienstelijke passages in evenveel wereldoorlogen keert de succesvolle militaire shooter Battlefield terug naar de setting van moderne oorlogvoering. De makers lichtten zopas een eerste tip van de sluier. Battlefield 2042 wordt groter, grootser, maar ook anders. Dit is wat we al weten … en graag willen weten.

Battlefield 4 uit 2013 wordt algemeen gezien als de populairste aflevering. Dat Battlefield 2042 na WOI (Battlefield 1) en WOII (Battlefield V) terugkeert naar een moderne setting en daarmee tegemoetkomt aan 7 jaar smeekbeden van de fans, geeft de game nu al een streepje voor.

Battlefield 2042 speelt zich af in … 2042. De wereld gaat gebukt onder klimaatrampen, grondstofschaarste, …. No-Pats, professionele legers zonder natie, vechten in conflictzones over de hele wereld de smerige oorlog uit tussen de VS en Rusland. Qua arsenaal en land-, water- en luchtvoertuigen, vertaalt zich dat als ‘geavanceerd’ tot ‘licht-futuristisch-maar-geloofwaardig’ materiaal.

Verschillende delen

Battlefield 2042 bestaat uit 3 onderdelen. Voorlopig onthulden de makers enkel All Out War oftewel de klassieke Battlefield-beleving met modes als Conquest en Breakthrough. Daarnaast komt er nog Hazard Zone, een totaal nieuwe Battlefield-multiplayerbeleving en nog een derde, niet nader genoemd luik dat “een liefdesbrief aan de fans” belooft.

Battlefield 2042 wordt een puur multiplayerfeestje. Geen singleplayercampagne dus. Al krijg je wel de optie om in je eentje of met de vaste speelkameraden in je squad de ‘All Out War’ spelmodi met en tegen AI te spelen. Ideaal om de mappen, spelmechanismen, wapens enz. te leren kennen.

Die mappen zijn groter dan ooit en wie recent nog een Battlefield-game speelde, weet dat dit heel wat wil zeggen. Het spelersaantal is ook verdubbeld tot 128! Tenminste voor wie op pc, PS5 of Xbox Series X/S speelt. Op PS4 en Xbox One krijg je precies dezelfde gameplay maar op iets kleinere mappen voor in totaal 64 spelers.

Wapens

In plaats van te kiezen voor 4 of 5 personageklassen, kies je nu uit 10 zogenaamde Specialists (later volgen er meer). Die beschikken allemaal over een eigen unieke vaardigheid en gadget … én zijn niet langer gebonden aan specifieke wapens!

Het nieuwe Plus Systeem laat toe om op het terrein de configuratie van je wapen aan te passen. Trek je na een meer open veldslag een closecombat-omgeving binnen, dan mag dat vizier van je machinegeweer, kies je voor een kortere, meer mobiele loop en misschien ook voor een ander munitietype.

Omdat dit Battlefield is, gooien de meeste mappen weer allerlei land-, lucht-, water-, sneeuw- en andere voertuigen in de mix. En omdat de afstanden groter zijn kan elke speler overal – en indien voorradig – een landvoertuig op zijn locatie (of de kop van een vijand) laten droppen.

Battle Royale?

En ook nog: elke vraag rond een Battle Royale-luik voor Battlefield 6 werd categoriek ontkend. Er komen dedicated servers. Enkel cosmetische upgrades zullen achter de Premiumbetaalmuur van de Battle Pass zitten. De game verschijnt op 22 oktober. Op meer groot nieuws wordt het waarschijnlijk wachten tot 22 juli, wanneer EA zijn jaarlijkse feestje houdt.

