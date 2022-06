‘Battlefield 2042‘ hoopt eindelijk de tweede versnelling te vinden

games Battlefield 2042 schoot bij release eind 2021 hakkelig en stroef uit de startblokken. De makers geven dat grif toe en - veel belangrijker voor de veelal teleurgestelde fans – ze engageren zich voor een langdurige ondersteuning en verbetering van de game. ‘Season 1: Zero Hour’ is de eerste stap.

Eerst even dit: ‘Season 1: Zero Hour’ is niet de goddelijke patch die alle problemen rechtzet die ‘Battlefield 2042’ vaak terecht maar soms ook onterecht verweten worden. Aan de oppervlakte presenteert ‘Zero Hour’ zich zelfs eerder als een typische reguliere contentdownload, die een nieuwe map, een nieuw personage, nieuw wapentuig, nieuwe voertuigen, etc. aan de game toevoegt. Allemaal leuk en aardig, maar meer daarover verderop. Minstens zo belangrijk voor de tweede adem of langetermijnambities van ‘Battlefield 2042’ is hoe (en of) er iets wordt gedaan aan wat er allemaal schort aan de basis game. Laten we dus liever daar mee beginnen.

Minder is meer

Het klonk allemaal zo indrukwekkend: multiplayerslagvelden met 128 spelers! In de praktijk bleek het helaas te veel van het goede. Je zal daarom op de bestaande mappen nog wel met 128 terechtkunnen, maar elke nieuwe map die vanaf seizoen 2 aan de game wordt toegevoegd, zal specifiek ontworpen zijn voor 64 spelers. De bestaande mappen krijgen in de toekomst wel grondige renovaties, te beginnen met Kaleidoscope in augustus en Renewal in Season 2. Die aanpassingen brengen vooral meer vernietigbare objecten én simpelweg meer objecten. Kwestie van meer dekking te bieden tegen de nu vaak al te ‘naakte’ wijd open blikvelden van snipers of boordschutters. Soms worden er hele sectoren gesnoeid om meer focus en intensiteit naar de rest van de map te brengen.

Andere beloofde verbeteringen, waarvan sommige al met mondjesmaat (en niet altijd even vlekkeloos) werden toegepast, draaien rond gunplay, visuele weergave en optimalisatie. Zo worden de terugslaganimaties opgeschroefd. Een absolute must, want in een shooter moet je het ‘voelen’ wanneer je de trekker indrukt. De animaties van andere spelers zouden makkelijker te ‘lezen’ worden, zodat je daar gepaster op kan reageren. En een heleboel onderliggende technische problemen die de game zelfs op top-pc’s doen stotteren of input-lag veroorzaken, zouden worden aangepakt. Weet wel: dit staat op de ASAP todo-lijst van de makers. Lees: nog niet voor dit Season 1 … en waarschijnlijk ook niet voor overmorgen.

Voertuigkiller Ewelina

Zero Hour voert een nieuwe specialist op. Specialiste eigenlijk. Ze heet Ewelina Lis, is Poolse origine en wat men in dit soort shooters een ‘voertuigkiller’ noemt. Met haar nieuwe raketwerper vuurt je projectielen af die je zelf naar hun doel kan leiden. Ze ziet ook welk land- of luchtvoertuig al beschadigd is voor efficiëntere prioriteren van doelwitten. Nieuwe voertuigen zijn twee aanvalshelikopters die wanneer ze naar stealth modus schakelen hun offensieve capaciteiten inruilen voor een bescherming tegen lock-onraketten.

Exposure is de naam van de nieuwe map en die situeert zich in de Canadese bergen. Een heel verticale map en op elk punt een verbetering tegenover waar de game bij release mee kwam aanzetten. Een goeie mix van open-en meer closecombat-hotspots creëert een breed buffet voor elk type voertuig- en infanteriespeler. Over de nieuwe wapens zijn we vooralsnog minder enthousiast, maar dat is persoonlijk. Die kruisboog met antipersoneel- en antivoertuigpijlen vindt vast wel een paar liefhebbers.

Het is menens

Season 1 luidt ook de Battle Pass in, een levensnoodzakelijk progressiesysteem waarmee je louter door te spelen elk seizoen door 100 tiers kan ‘opklimmen’ en waarbij je telkens nieuwe wapens, gadgets, emblemen of cosmetische items vrijspeelt. Wie betaalt voor de Premium Tiers krijgt enkel meer van dat cosmetische lekkers, dus ‘Battlefield 2042' loopt verstandig om het Pay to Win-moeras heen. Tenslotte krijgt ook het Portal-luik een paar extra’s met onder andere een nieuwe Builder-toolset voor Superiority-mode.

Games zoals ‘Rainbow Six Siege’ bewezen dat een start in mineur, mits toegewijde ondersteuning en in samenspraak met de spelersgemeenschap, alsnog kunnen uitgroeien tot een succes. De makers van ‘Battlefield 2042' lijken zich iets gelijkaardigs voor te nemen. Een koppig achterhoedegevecht in een nu al verloren zaak of het begin van een zeldzame comebackstory. We hopen op die tweede optie en al zijn we er (nog lang) niet, Season 1 en meer nog: de aangekondigde algemene verbeteringen, zijn alvast een eerste stap in de goeie richting. Dat er al minstens 5 seizoenen op de planning staan, sterkt het gevoel dat het hen menens is.

