Basketlegendes staan niet alleen voor de show op cover van nieuwe ‘NBA’-game

gamesOp de cover van de 75th Anniversary Edition van basketbalgame NBA 2K22 prijken basketgrootheden als Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki en Kevin Durant, en die deden niet alleen mee voor de show: de afspraak met ontwikkelstudio Visual Concepts is dat ze ook input leveren in het ontwerp van de game.

Het idee van een cover athlete is al bijna zo oud als er sportgames bestaan: al sinds de late jaren 80 sloven gamebedrijven zich uit om een coryfee van het moment op het voorplat van hun nieuwe game te plakken, met het idee dat dat de commerciële kansen van het product alleen maar verhoogt. Voor voetbalgame Fifa 22, bijvoorbeeld, wordt dat – net als vorig jaar – de Franse ster Kylian Mbappé. En voor NBA 2K22, de nieuwste editie van de tweede grootste sportgame op de markt, koos label 2K Games voor Luka Dončić, een jonge Sloveense speler die sinds 2018 voor de Dallas Mavericks speelt en onder meer al de titel ‘rookie of the year’ (‘groentje van het jaar’) verdiende.

Volledig scherm Screenshot van sterspeler Luka Dončić in de game. © 2K Games

Drie coryfeeën

Maar voor een speciale editie van de game, ter ere van de vijfenzeventigste verjaardag van de Amerikaanse basketbalassociatie, haalde 2K Games wat gewichtiger volk naar de cover. Op die 75th Anniversary Edition prijken drie grootheden. De bekendste daarvan is veruit Kareem Abdul-Jabbar, een 2 meter 18 lange speler die tussen 1975 en 1989 furore maakte bij de L.A. Lakers, en wereldberoemd werd vanwege zijn Skyhook: een hoekworp met sprongetje, waarbij het shot pas wordt gelegd wanneer de hand van de speler op zijn allerhoogste punt was. Maar ook de twee andere zijn – letterlijk en figuurlijk - geen kleintjes. Dirk Nowitzki, een 2 meter 13 metende speler die in 2019 na 21 seizoenen zijn carrière bij de Dallas Mavericks vaarwel zegde, is het prototype van de shooting bigs, een boomlange speler die ook zijn mannetje staat in afstandsshots. En Kevin Durant, de enige nog actieve speler in het gezelschap, is een elfvoudige all-star player, 2m08 lang, voor de Brooklyn Nets, en verscheen al eerder als cover athlete.

Volledig scherm In de V.S. komt er nòg een speciale editie van 'NBA 2K22' uit, alleen verkocht bij winkelketen Gamestop, met vrouwelijke sterspeler Candace Parker op de cover. © 2K Games

Niet alleen voor de show

Die drie staan niet alleen voor de show op het doosje van de game, zegt Erick Boenisch, directeur voor de ontwikkeling van de NBA-games bij Visual Concepts. “Het zijn niet gewoon maar boegbeelden. We hebben hen ontmoet, en ze hebben ons waardevolle tips gegeven om het ontwerp van onze games te verbeteren. Dat staat overigens in het contract bij iedere coveratleet die we binnenhalen: het gaat niet alleen om het verschijnen voor de camera, we moeten hen ook vragen kunnen stellen.”

De drie legendes hebben onder meer input gegeven wat strategie op het veld betreft, maar ook over het leven buiten de court, zegt Boenisch. Op basis van die aanwijzingen werd onder meer de AI van de mede- en tegenspelers bijgewerkt, en er zitten ook elementen van in de MyCareer-modus, waarbij gamers hun speler doorheen zijn basketbalcarrière kunnen loodsen.

Volledig scherm Screenshot met Dirk Nowitzki, een van de NBA-veteranen die op de cover van de speciale editie van de game prijken. © 2K Games

Meer ‘skill-based’

Andere vernieuwingen in NBA 2K22 worden een grotere focus op de verdediging, en het feit dat sommige potjes buurtbasketbal nu ook aan boord van een cruiseschip kunnen worden gespeeld. En voor wie basketbalgames als NBA 2K nu al moeilijk genoeg vindt: de besturing wordt meer dan ooit ‘skill-based’, en dus gericht op de speler zijn vermogen om precies de juiste richting van de duimstick in te duwen of precies de juiste combinatie van knoppen aan te halen, zegt Mike Wang, gameplay director achter het spel. “We laten bijna niets meer over aan de geautomatiseerde animaties of het toeval: de minste beweging die je zelf maakt met de controllerknoppen kan het verschil maken.”

De game komt op 10 september in de handel, voor PlayStation, Xbox en pc.