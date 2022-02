Babylon’s Fall is een speelbaar olieverfschilderij met bijbelse inslag: makers lichten tipje van sluier

gamesVolgende week verschijnt ‘Babylon’s Fall’, een nieuwe actie-rpg van de Japanse successtudio PlatinumGames. Wat mogen we verwachten van hun nieuwe creatie? We vroegen het aan game directors Kenji Sato en Takahisa Sugiyama.

Groepen van spelers, tot vier tegelijk, moeten zich een weg naar de top van de toren van Babel vechten terwijl ze onderweg allerhande gedrochten van zich moeten afslaan. Wordt ‘Babylon’s Fall’, wanneer de game op 3 maart verschijnt, een beetje leuk? Het helpt natuurlijk al dat hij is ontwikkeld door PlatinumGames. Dat is een Japanse studio die spelers vooral kennen van ‘Bayonetta’ en ‘NieR’: ‘Automata’. Maar dan vergeten ze culttoppers als ‘The Wonderful 101', ‘Astral Chain’ en ‘MadWorld’.

Volledig scherm Voor de visuele stijl van hun game keken de makers naar oude olieverfschilderijen. © Square Enix

‘Babylon’s Fall’ is een game met veel actie erin, maar ook complexe rpg-systemen daarachter, net als een aantal andere PlatinumGames-titels. Hoe breiden jullie met deze uit wat jullie eerder al hebben gedaan?

Takahisa Sugiyama: “We hebben het spel ontworpen met één vraag in gedachten: hoe kunnen we het continu leuk maken als een liveservicegame? Dat was ontzettend belangrijk voor deze. Tegelijkertijd hebben we bij PlatinumGames een kenmerkend soort gameplay, een soort ‘touch’ die fans tot nu toe leuk vonden, en die we ook wilden behouden.”

Kenji Saito: “Bij het maken van een liveservicegame moet je dingen creëren die bestand zijn tegen herhaling. We hebben er dus een game van gemaakt die eenvoudig is om onder de knie te krijgen, maar waar een hoog niveau van strategie achter zit.”

Volledig scherm Game director Takahisa Sugiyama. © Square Enix

Je speelt ‘Babylon’s Fall’ met vier gamers in coöp. Hoe vertellen jullie als makers dan een meeslepend verhaal, wetende dat je niet één enkele speler kunt aanspreken?

Saito: “Qua verhaal speel je als een van de vele gevangenen die zijn binnengebracht, dus je hebt bondgenoten die precies hetzelfde hebben doorgemaakt. De mensen met wie je speelt tijdens de multiplayer komen niet voor in jouw verhaal, maar dat laatste vordert met het idee dat de gebeurtenissen een gedeelde ervaring zijn.”

Volledig scherm Uiteindelijk, zeggen de makers, zal hun Toren van Babel iets heel anders zijn dan wat we uit het bijbelse verhaal kennen. © Square Enix

De game heeft een bijbelse inslag. Hebben jullie inspiratie gevonden in de oudheid van het Midden-Oosten, waar veel van de mythische oorsprong van de westerse cultuur ligt?

Saito: “We namen het als een motief, en vonden vooral het beschavingsniveau interessant om iets mee te doen. Veel mensen hebben een begrip van oude beschavingen. Dat gemeenschappelijke begrip geeft een gevoel van vertrouwdheid. We hebben er echter een draai aan gegeven, dus het is niet precies hetzelfde. Het zal uiteindelijk zelfs compleet anders worden dan wat je weet over die motieven naarmate je verder komt in het verhaal, dus speel het spel om te ontdekken wat de kolossale toren van Babel, volgens het verhaal van onze game, eigenlijk was.”

Volledig scherm Ook de decors en de personages zien er bij momenten nogal bijbels uit. © Square Enix

Qua visuele stijl lijkt Babylon’s Fall op een speelbaar olieverfschilderij. Wat was het beslissingsproces daarachter?

Saito: “De belangrijkste reden waarom we voor deze visuele stijl gingen, was omdat hij bij onze wereld paste. De wereld van ‘Babylon’s Fall’ past in een epische high fantasy-traditie, dus besloten we om alles af te beelden met prominente olieverfachtige graphics, met diepe kleuren en contrast. We hebben daarvoor ideeën overgenomen van beroemde klassieke fantasiekunst uit het verleden, en de stijl van westerse schilderijen.”

Volledig scherm Kenji Saito, een van de twee 'game directors'. © Square Enix

Kunnen alle personages met magie werken, of is er een klassensysteem bij betrokken?

Saito: “Het hangt af van wat je hanteert. Je kunt staven gebruiken om magische kogels af te vuren voor een aanval van ver. Aanvallen veranderen afhankelijk van waar je het uitrustingsstuk hanteert, ook voor zwaarden. Als je uitrusting hanteert op een plek waar Spectral Attacks kunnen worden gebruikt, krijg je krachtigere aanvallen.”

Sugiyama: “We bedachten het concept van de Gideon Coffin, een toestel dat je op je rug draagt. Dat geeft je kwaliteiten die vergelijkbaar zijn met de klassen die je vaak ziet in andere rpg-games. Gaandeweg kun je de vaardigheden die aan de Gideon Coffin zijn toegewezen verbeteren.”

Volledig scherm Er zijn magische aanvallen van allerlei slag mogelijk. © Square Enix

Hoe hebben jullie combat, het lijf-aan-lijfvechten, precies in balans gebracht met magie? Is een van de twee meer uitgesproken in de algehele ervaring?

Saito: “De twee zijn gelijk aan elkaar in termen van evenwicht. Alleen een gewone aanval zal niet genoeg zijn qua vuurkracht, dus je moet ook Spectral Attacks in de mix gooien. Gebruik je die echter te vaak, dan heb je niet genoeg spirit. Dus soms moet je soms ook gewoon in de aanval.”

‘Babylon’s Fall’ is op 3 maart uit voor PlayStation 4 en 5 en pc.