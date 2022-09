‘Assassin’s Creed: Mirage’ wordt vooral een hommage aan de allereerste game

Na drie ‘Assassin’s Creed’-games – ‘Origins’, ‘Odyssey’ en ‘Valhalla’ – die de befaamde videogamereeks transformeerden naar uitvoerige role playing games waarin je zestig uur zoet bent om alleen al de verhaallijn door te spelen, wordt de volgende game uit de reeks weer een klassieke actie-avonturengame waarin een stad moet worden geëxploreerd en vijanden in stilte moeten worden omgelegd. Net als de eerste games uit de reeks. Ubisoft, het Franse gamelabel achter de gamefranchise, wil niet vertellen of dit bij een éénmalige titel blijft of, daarentegen, het begin is van een uitgebreidere terugkeer naar de basis. Maar er waren wel een paar redenen om precies nu – ook al zou het maar voor één keer zijn - terug te keren naar de klassieke ‘Assassin’s Creed’-formule, zegt narrative director Sarah Beaulieu. “Alles kwam ineens samen voor ons. We hebben een setting die geografisch niet te veraf ligt van het Jeruzalem uit de allereerste game, maar tegelijkertijd toch iets compleet nieuws brengt.”

Bagdad, 861 A.D.

Dat ‘nieuws’, dat is Bagdad, in het huidige Irak, in de periode vanaf het jaar 861. De nog geen honderd jaar oude stad, gebouwd in de nabijheid van het verwoeste Babylon, is de grootste stad onder het Abassidisch kalifaat, dat net in die periode uiteenvalt in verscheidene dynastieën die op voet van oorlog met elkaar staan. Precies het soort grote historische omwentelingen die de makers van de ‘Assassin’s Creed’-reeks graag als decor van hun games hebben. “Het was bovendien een stad waar veel gebeurde, een smeltkroes van verschillende culturen”, zegt Beaulieu. “En de smalle straatjes van de stad lenen zich uitstekend voor de bekende parkour-gameplay die spelers van de oudere ‘Assassin’s Creed’-games met veel plezier terug zullen zien. We hebben nog eens een game uit de reeks gemaakt die gericht is op één stad, al zul je ook de onmiddellijke landelijke omgeving van Bagdad kunnen bezoeken, en het fort Alamut, waar volgens onze eigen vertelling over de ‘Hidden Ones’, het geheime genootschap waarover de hele gamereeks gaat, een belangrijk bolwerk hadden.”

Volledig scherm Het Bagdad van 'Assassin's Creed: Mirage'. © Ubisoft

Oude bekende

Over die ‘Hidden Ones’ gesproken: voor spelers die het vorige deel van de serie hebben gespeeld, ‘Assassin’s Creed: Valhalla’, zal de protagonist van ‘Mirage’ geen onbekende zijn. De game brengt de sluipmoordenaar Basim Ibn Ishaq naar de voorgrond, maar dan twintig jaar voordat hij in het door de Vikings bezette Engeland zou belanden. “Het was dat personage dat ons ertoe sterkte om nog eens een ‘Assassin’s Creed’ met klassieke spelmechanieken te maken”, zegt Beaulieu. “We hebben deze figuur in de vertelling van onze reeks neergezet als een heel bekwame Assassijn, die goed uit de voeten kan in het klimwerk, met zijn uit een polshouder schuivend verborgen mes, en met zijn adelaar die hem helpt om de omgeving in de gaten te houden. Daar hebben we een paar nieuwe mechanieken aan toegevoegd, zoals de mogelijkheid om heel kort de tijd te vertragen om meerdere vijanden tegelijkertijd uit te schakelen. En bij het parkour-klim- en loopwerk kan hij lange stukken hout gebruiken als polsstok.”

‘Assassin’s Creed: Mirage’ speelt zich iets minder dan 250 jaar voor de gebeurtenissen in de allereerste ‘Assassin’s Creed’ uit 2007 af: die had het Jeruzalem, Damascus en Akko uit de tijd van de Derde Kruistocht (1100) als setting. Verwacht dus niet het hoofdpersonage uit die game, Altaïr, tegen te komen in deze game. Maar toch bouwt ‘Mirage’ een brug ernaar, zegt Beaulieu. “In het begin van de eerste game zijn de Assassijnen al een goed georganiseerd genootschap. In het verhaal van deze game zul je dat vorm zien krijgen.”

Eigen Animus

‘Mirage’ wordt verwacht in 2023, voorlopig zonder een specifieke datum, maar tijdens de voorstelling ervan kondigde Ubisoft nog andere toekomstige projecten aan. Zoals een mobiele game met een open wereld die zich in het middeleeuwse China zal afspelen, en die de werktitel ‘Codename Jade’ draagt. Een van de daarop volgende games uit de gamereeks, die serieverantwoordelijke Marc-Alexis Côté een nieuwe “vlaggenschiptitel” noemt, heeft de voorlopige naam ‘Codename Red’, en zal zich in het feodale Japan afspelen, met een Assassijn die tegelijkertijd ook een Shinobi is, een ninja-huurdoder die bedreven is met het katanazwaard. Ubisoft-ontwikkelstudio’s zijn ondertussen al meer dan tien jaar lang constant met meerdere ‘Assassin’s Creed’-games tegelijkertijd bezig, maar dit is de eerste keer dat ze er daar ook meerdere van tegelijkertijd aankondigen. Een laatste uit die parade wordt een game die voorlopig ‘Codename Hex’ wordt gedoopt, en zich – afgemeten aan de zeer summiere teasertrailer die ervan werd getoond – wellicht tussen de Keltische volkeren uit de vroege middeleeuwen zal afspelen.

En ofwel hebben wij altijd veel te veel verwacht van dat ‘Assassin’s Creed: Infinity’-project waarmee Ubisoft al een hele tijd schermt, ofwel hebben ze zelf hun ambities ermee wat bijgesteld, maar het wordt dus niét een grote wereld die mee evolueert met de tijdperken, zoals er vaak werd gespeculeerd. ‘Infinity’, dat voorlopig nog een projectnaam is, slaat op een soort ‘hub’ die toegang biedt tot verscheidene historische speeltuinen. “Het wordt een platform dat alle ‘Assassin’s Creed’-ervaringen bij elkaar moet brengen”, zegt Côté. “Iedere speler krijgt, in essentie, zijn eigen Animus, de machine waarmee de ‘Assassin’s Creed’-personages in de geschiedenis duiken.”