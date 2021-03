Antwerpse gameontwikkelaars halen recordbedrag op, 55 (!) keer meer dan nodig

RECAP. Zo verliepen de play-offs van de Belgian League: KVM Esports verovert eerste finaleplek

12 maart De speeltijd is over: deze week streden KVM Esports, ION SQUAD, Sector One en 4Elements tegen elkaar in de play-offs van de Belgian League. En dat leverde twee zeer duidelijke winnaars op: KVM Esports verzekert zich van een plekje in de finale op 22 maart, ION SQUAD en Sector One nemen het op 15 maart op tegen elkaar in de halve finale.