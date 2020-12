Amusante humor tilt ‘goddelijke' openwereldgame Immortals Fenyx Rising naar nog hogere sferen

games“Oh nee, niet wéér een openwereldgame”: na twee maanden vol hoogdagen leek Immortals Fenyx Rising een verplicht nummertje voor onze gamesploeg. Maar ten onrechte, want dit nakomertje van Ubisoft blijkt zowaar een van de plezantste titels van het najaar. In een fantasiewereld rond de Griekse mythologie speel je als Fenyx (m/v), een gevleugelde halfgod die ietwat stoemelings dé hoop van de mensheid blijkt tegen het bijzonder pissige monster Typhon.

Het idee voor Immortals Fenyx Rising borrelde bij studio Ubisoft Québec op tijdens de productie van Assassin’s Creed Odyssey. De game haalt zijn mosterd ook bij de Griekse oudheid, maar springt daar heel frivool mee om. Verwacht geen lesje geschiedenis, een historisch accurate wereld of realistisch aandoende gameplay. In de plaats daarvan krijg je kleurrijke open omgevingen, afgewisseld met afgesloten lineaire ‘dungeons’ vol omgevingspuzzels.

Geest van Assassin’s Creed

Over het 3D-aanzicht en de besturing van je personage hangt ook wel de geest van Assassin’s Creed. Het klimmen lijkt zelfs helemaal identiek, en ook uithalen, ontwijken en pareren voelen als vanouds. Maar het grote verschil is dat je kan springen, waardoor je meer platformactie en een groter gevoel van vrijheid krijgt. Dat gevoel wordt al snel sterker wanneer je een doublejump en een zweefbeweging vrijspeelt.

Volledig scherm Typhon is niet al te happy. © screenshot

Het lijkt wel alsof ook de makers zich bevrijd voelden doordat ze enkele conventies van het Assassin’s Creed-universum overboord konden gooien en voluit voor iets nieuws konden gaan. Zo is het mogelijk om als hoofdpersonage een groene vrouw met een rosse baard te creëren. Het zal ook wel helpen dat de release werd uitgesteld en de game grondig bijgevijld, maar Immortals Fenyx Rising straalt gewoon spelplezier uit.

Volledig scherm Een groene vrouwelijke Fenyx met een rosse baard? Het kan allemaal. © screenshot

Humor

Een géniale zet is dat niemand minder dan oppergod Zeus en Titaan Prometheus het verhaal van Fenyx vertellen. Als twee oude knarren zitten ze te kibbelen en elkaar te jennen, en net wanneer je een duf momentje voelt aankomen, zijn ze daar weer met hun ‘jongens onder elkaar’-steekjes. Zelfs de doorgaans saaie creatie van je personage wordt hilarisch van commentaar voorzien door Zeus. Die humor werkt echt veel beter dan ik hier kan beschrijven, met dank ook aan het uitstekende stemwerk. Wat een verademing ten opzichte van de steriele overacting die je vaak aantreft in andere games.

Volledig scherm © screenshot

Die hoge graad van afwerking ligt ook als een knus dekentje over andere aspecten van de game. De omgevingspuzzels bijvoorbeeld zijn zo ontworpen dat je geregeld toch flink moet zoeken, maar dat je je achteraf toch een klap voor je kop geeft omdat je de oplossing niet vroeger ontdekte. Denk aan kratten telekinetisch verplaatsen op drukknoppen en balletjes in gaten rollen, maar ook pijlen afschieten waarvan je het traject zo ombuigt dat ze door een vlam vliegen en zo een toorts in brand steken.

Volledig scherm © Ubisoft

Nadelen

Je moet de logica van het spel wel wat leren kennen, of je haalt jezelf een hoop frustratie op de hals. Zo kan je in de aparte lineaire ‘puzzellevels’ niet op muren klimmen zoals in de normale wereld, waardoor de makers je dwingen om je nieuwe speciale krachten boven te halen. Dat voelt in het begin gewoon niet logisch aan. Maar eens je de manier van denken van de makers doorhebt, speelt alles veel aangenamer.

Volledig scherm © Ubisoft

De manier van bewegen van je hoofdpersonage had wel vlotter gekund. Niet alleen om de game op dat vlak meer een eigen smoel te geven, maar ook omdat de loopbewegingen gewoonweg stroef ogen. Nog iets wat spelers tegen de borst kan stoten, is dat de game veel rechtlijniger is dan de meeste andere openwereldgames, maar het is iets wat ik op dit moment dan net weer apprecieer. Een geval van de juiste game op het juiste moment.

Volledig scherm © screenshot

Conclusie

Immortals Fenyx Rising slaagt erin om zich na de lanceringen van de grote kleppers toch te onderscheiden, vooral dankzij de humor en de duidelijke liefde van de makers. Het doet in dat opzicht een beetje denken aan Assassin’s Creed Rogue, de laatste AC-game voor de PlayStation 3 en Xbox 360 die eigenlijk plezanter bleek dan het buggy Assassin’s Creed Unity voor de PS4 en Xbox One. Zoals Rogue is ook Immortals Fenyx Rising niet bepaald vernieuwend, maar de aparte en humoristische manier van vertellen lijmen alle elementen samen tot een geheel dat meer is dan de som van de delen.

Volledig scherm © Ubisoft

De game verschijnt op 3 december voor ongeveer alle platformen. Wij testten hem op de PlayStation 5.