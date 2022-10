Alles wat je moet weten over ‘Call of Duty: Modern Warfare II’

GamepreviewActivision heeft de cirkel van zijn ‘Call of Duty’-reeks al zo ver rond gemaakt dat het eerder een ellips is geworden. En toch troffen we in ‘Modern Warfare II’, de tweede game uit de niet-echt-noodzakelijke reboot van de subreeks, nog een paar verrassingen aan. We laten ontwikkelaars, scenaristen en acteurs achter de game ze zelf uitleggen.

De afgelopen drie jaar hebben de makers van Activisions ‘Call of Duty’-games zich vooral bekwaamd in het opnieuw betreden van oude grond. Het begon in 2019 met ‘Modern Warfare’, een terugkeer naar de eerste game uit de reeks die moderne oorlogvoering aanvatte, met een nieuw verhaal waarin min of meer dezelfde hoofdpersonages opdraven. Een jaar daarna volgde ‘Black Ops: Cold War’, dat gelukkig eerder een vervolg was op de vierdelige subreeks dan een waarachtige reboot. Vorig jaar was er een halfslagen terugkeer naar een WOII-setting met ‘Vanguard’, een game met een ondertitel die ook een game uit concurrerende reeks ‘Medal of Honor’ ooit eens heeft gedragen. En nu is er dus ‘Modern Warfare II’, een vervolg op de terugkeer naar bekend terrein die drie jaar geleden al werd aangevat.

En toch: bij een presentatie van de game in Amsterdam ontdekten we een paar nieuwe dingen. We laten de sleutelleden van de productieploeg en de cast ze zelf uit de doeken doen, door ons opgetekend tijdens interviews en panelgesprekken.

1. De verhaalcampagne gaat compleet nieuwe richtingen uit

Brian Bloom (head writer): “Onze ‘Modern Warfare’-reeks is niet die van 2008-2011: het is een reboot, een heruitvinding, een herdenking. We werken met personages die al eens bestaan hebben, maar brengen ze in een vertelling met een eigen canon. Het nieuwe verhaal is gebaseerd op gebeurtenissen van vandaag, maar het is geen commentaar erop. We maken entertainment, een fictie die werd vormgegeven door militaire gebeurtenissen. ‘Modern Warfare II’ zal nog verder weg liggen van wat spelers die de originele ‘Modern Warfere 2’ hebben gespeeld misschien zullen verwachten. We doen Mexico aan, plus een paar Europese settings die misschien zullen verrassen, zoals Amsterdam. Je zult een onheilige alliantie zien tussen twee duistere machten op het wereldtoneel. Er zullen meer bekende én onbekende personages opduiken. Maar we werken verder op wat we als de alchemie van de ‘Modern Warfare’-game uit 2019 beschouwen: het omkeilen van de verwachtingen van de speler. Aan het slot van de vorige game refereerden we aan General Shepherd, dus de verwachting zou nu zijn dat hij in deze game zou zitten. Hij zit erin, maar hij is op een compleet nieuwe, verschillende manier in alles betrokken. We vertellen ook nieuwe dingen over privaat-militaire bedrijven. We doen hier en daar aan fanservice, omdat ook dat een deel van de reboot-ervaring is: dingen uit het verleden mengen met nieuwe dingen.”

2. Water zal een grote rol spelen

Jeff Negus (Narrative Director): “De voornaamste reden waarom we een sequentie uit de verhaalcampagne in Amsterdam situeren is omdat er elementen in het verhaal zetten die te maken hebben met maritiem transport van bepaalde dingen. Waterwegen zijn belangrijk in Amsterdam. Maar dit decor hielp ons ook om onze technologische nieuwigheden ten volle te gebruiken. Water speelt een belangrijke rol in de presentatie en de gameplay van ‘Modern Warfare II’. Door een stad met veel water als setting te nemen, brengen we een paar dingen samen.”

Michael Drobot (Technology Fellow): “Water is heel moeilijk om te simuleren, daar worstelen gamemakers al decennia mee. Onze aanpak is dat we alles holistisch bezien: we creëren een gesimuleerde mesh, een laag, op het oppervlakte van het water. Wanneer een van de personages uit dat water komt, zal die laag ook op hem zitten. Je zult het water bijvoorbeeld van zijn hoed zien druipen. Dat geldt zowel voor de singleplayercampagne als voor de multiplayer: alles draait op dezelfde gesimuleerde wereld die we schiepen.”

3. Het acteerwerk wordt nog gedetailleerder

Barry Sloane (acteur die hoofdpersonage Captain Price speelt): “De eerste keer plakten ze allemaal van die puntjes, markers, op ons gezicht. Dat hoefde deze keer niet: onze mimiek werd gewoon gecapteerd door een camera die voor ons gezicht hing. Maar het blijft een bevreemdende ervaring. Je hebt geen baard, geen kostuum. Je ziet er niet uit als Captain Price wanneer je op de set verschijnt. Je draagt alleen een spandexpak. Je kunt alleen maar vertrouwen op jezelf, en een team van mensen dat ervoor zorgt dat hetgene wat je hebt opgenomen wel klopt in die digitale wereld.”

Volledig scherm Acteur Barry Sloane (Price). © Activision

Neil Ellice (als Soap McTavish, de tweede protagonist): “Vroeger zochten gamebedrijven acteurs die gespecialiseerd waren in performance capture, maar tegenwoordig casten ze gewoon de beste acteurs voor de rol die ze zoeken. Giancarlo Esposito schitterde vorig jaar in ‘Far Cry 6’. Je begint een convergentie te zien van film, tv en videogames. Het belangrijkste wat een acteur moet doen is het ongeloof van de kijker of speler opschorten. Wat het canvas is waarop je opereert maakt daar geen verschil in. Dus zelfs met een duikerspak aan en een helmcamera op je snuit: je zit gewoon in het moment met een andere acteur.”

Brian Bloom: “We brengen koolstofgebaseerde levensvormen naar dit digitale medium. Wat je ziet in de geacteerde cutscènes voelt écht, en levend. De technologie waarmee we onze acteurs capteren is geavanceerd op die drie jaren tijd, ze laat toe om de minste nuance in de beweging en de mimiek van onze acteurs te registreren.”

Volledig scherm Acteur Neil Ellice (Soap). © Activision

4. Je kunt je dialogen kiezen

Het is alweer geleden van ‘Black Ops II’ (tien jaar dus), maar selecteerbare dialoogopties staan terug op het menu in ‘Modern Warfare II’. Brian Bloom: “Het gebeurt niet bij iedere dialoog: alleen waar wij het als scenaristen efficiënt vonden. Die kleine keuzes in de handen van spelers leggen, om nieuwe stukken karaktervorming van de personages te exploreren. Je kunt het gebruiken om het personage beter te leren kennen, of een conversatie in een bepaalde richting te sturen waar je meer over wilt weten, of een relatie met een ander personage wat meer wilt uitdiepen. Het zijn easter eggs, kleine brokjes cruciale gegevens, die kleine narratieve ervaringen opleveren.”

5. Feest voor wie van ‘gun porn’ houdt

Michael Drobot: “We werken met wat we reactieve volumetrische effecten noemen: een wapen met een hoger kaliber zal diepere schade toebrengen aan het decor.”

Stephanie Snowden (communicatiedirecteur van studio Infinity Ward): “Ons Gunsmith 2.0-systeem, dat we in de game bouwden, geeft de speler meer vrijheid om zijn eigen vuurwapens te bricoleren. Je keuze van ontvangerframe bepaalt welk type van wapen je zult bouwen. Andere elementen die je toevoegt, zoals handgrepen, komen gewoon mee naar ieder ander type dat je maakt.”

6. Dynamische ‘Warzones’

Stephanie Snowden: “In Warzone 2.0, onze Battle Royale-modus, kan er ook in het water worden gevochten. Op de kaart van Al Mazrah zullen zich ook bolwerken bevinden, met AI-gedreven tegenstanders, waar je krachtige loot zult vinden. En er komen drie cirkels op de map, die alle drie los van elkaar krimpen, en de spelersgroep willekeurig verdelen.”

7. ‘Special Ops’ trekken het verhaal verder

Brian Bloom: “Los van de singleplayerverhaallijn komen er minivertellingen, korte missies, die verder bouwen op het verhaal. Die geven ons ook de mogelijkheid om de paar maanden nieuwe brokken content te lossen. We kunnen er losse eindjes mee afwerken in de vertelling, een uitgebreider verhalend universum creëren.”

