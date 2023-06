‘Aliens: Dark Descent’ is zenuwslopend op de best mogelijke manier

Er is een reden dat er ‘Aliens’ in de titel staat en niet ‘Alien’. Zonder jullie te willen vervelen met hoe die eerste ‘Alien’ een typische Ridley Scott-film was en ‘Alien 3’ een duidelijk David Fincher-vehikel, haalt deze game schaamteloos de mosterd bij James Camerons ‘Aliens’ daartussenin. Denk daarbij aan een slinkend handvol ruimtemariniers van wie de bravoure al snel omslaat in kringspierkrampen wanneer ze een overrompeling door Gigers zuurbloedende gruwelmonsters trachten te overleven. Dat is namelijk precies de vibe waar deze ‘Aliens: Dark Descent’ voor gaat.

De klok tikt

Het begint allemaal wat voorspelbaar en voor sommige plottwisten hoef niet eens en ‘Alien(s)’-kenner te zijn. Ergens in een afgelegen stuk van een sporadisch gekoloniseerd melkwegstelsel zorgt een combinatie van winstbejag met wetenschappelijk ‘onderzoek’ voor een alien-infestatie. De klok tikt voor een delegatie van adminstrators en militairen, om hun gestrand schip operationeel te krijgen voor de hele planeet ‘ontsmet’ wordt in een meedogenloze doofpotoperatie. Het verhaal is dun, maar pretentieloos. Het blijft boeiend genoeg om het dozijn hoofdstukken uit te willen zitten.

‘Aliens: Dark Descent’ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Marinier à la carte

We schrijven hoofdstukken, maar je leest missies. Daarin stuur je 4 tot 5 mariniers vanuit een schuin bovenaanzicht door uitgestrekte binnen en buitenlocaties. Je gaat op zoek naar onderdelen voor je schip en als het even kan ook naar informatie over de oorzaak van je precaire situatie. Tussen twee expedities in, investeer je buitgemaakte voorraden en alien-DNA in een betere uitrusting. Je traint mariniers, beslist in welke richting ze zich specialiseren en kneedt hun slagveldsterkte met een groeiend arsenaal bonusvaardigheden. Kwestie van de volgende missie aan te kunnen gaan met weer wat meer slagkracht, incasseringsvermogen en tactische opties.

Volledig scherm Aliens Dark Descent © Focus Entertainment

De rem erop

Want ‘Aliens: Dark Descent’ is wel degelijk een tactische game. Het laat zich makkelijk vergelijken met de ‘X-Com’-titels. Alleen stuur je je mariniers hier niet individueel maar als groep aan. En hoewel het tempo voor een overtuigende indruk van actie zorgt, kan je de tijd naar slowmotion terugdraaien of helemaal pauzeren. Daar zal je overigens vaak en graag beroep op doen. Bijvoorbeeld om een speciale vaardigheid te activeren of alternatief wapen te selecteren.

Permadeath

Elke man of vrouw die tijdens een missie sterft, die je zwaargewond achterlaat of door een alien meegesleept wordt, ben je voor altijd kwijt. Dat komt extra hard aan wanneer die in menig voorgaande missies ervaring heeft opgebouwd, die jij dan weer beloond hebt met vaardigheden waar het hele team voordeel uit trekt. Reden te over om altijd met dezelfde jongens en meisjes op missie gaan, niet? Nee, want wie terugkeert van zo’n uitstap ligt meestal een paar dagen in de ziekenboeg en brengt niet zelden ook nog beter wat tijd in de psychiatrische afdeling door.

Volledig scherm © Focus Entertainment

No stress? Droom verder

Je houdt dan wel een oogje op de munitievoorraad van je team, maar meer nog op hun fysieke en mentale gezondheid. Voor dat eerste heb je medikits, voor dat tweede heb je liefst zo weinig mogelijk contact met de vijand. En omdat zo’n contact nagenoeg onmogelijk te vermijden is, zal je het stressniveau onvermijdelijk zien stijgen. Dit maakt dat je teamleden tijdens de missie op verschillende manieren minder goed gaan presteren en na afloop bij de psychiater trauma’s moeten verwerken. De game heeft mechanismen om dit gedeeltelijk tegen te gaan. Maar helemaal zonder lichamelijke of mentale kleerscheuren komt niemand terug.

Volledig scherm © Focus Entertainment

Zou je, of zou je niet?

En dat is wat ‘Aliens: Dark Descent’ zo intens maakt, ook al trekt dat altijd afstandelijke, schuine bovenaanzicht het pure horrorgehalte omlaag. Je zal je vaak afvragen of het misschien niet beter is om je gehavende en gestreste team niet terug naar het evacuatiepunt te leiden om morgen met een vers vier- of vijftal mariniers de draad weer op te pikken. Of passeer je op die terugweg nog even langs dat nog niet verkend gebied in de hoop op extra voorraden … die je dan in wapenonderzoek kan investeren? Of niet .. of toch?

Volledig scherm © Focus Entertainment

Handicapmanagement

‘Aliens: Dark Descent’ is geen makkelijke game. Zelfs op de één na laagste moeilijkheidsgraad, zal je regelmatig teruggrijpen naar een van de schaarse savepoints. Voor wie niet te veel mariniers definitief verliest, wordt het in de tweede helft van de game iets makkelijker. Zeker wanneer je naast je techspecialist en medic ook een koppel geluidsgedempte snipers meeneemt. Maar zelfs dan moet je na nagenoeg elke heftige confrontatie met de vijand verder met een weer iets grotere handicap. En je weet nooit wat je daar verderop wacht.

Volledig scherm © Focus Entertainment

Minpunten

Het enige echte minpunt van ‘Aliens: Dark Descent’ is dat het zowel visueel als gameplay-technisch nogal repetitief is. Ook al breidt je arsenaal gestaag uit, je zal vrij snel op je eigen beproefde tactieken terugvallen. Ook was het beter geweest dat je op voorhand min of meer wist hoeveel missies er waren. Dan kon je die beter spreiden over dat aftellende aantal dagen. Bijvoorbeeld om minder cruciale stukken van elke map af te schuimen op zoek naar voorraden en je mariniers gelijk van wat extra ervaring voorzien. Onze pc-versie crashte twee keer en er was een moment dat we een kunsttoer moesten uithalen om een besturing-bug te neutraliseren.

Maar uiteindelijk zijn dat repetitieve en die gedeeltelijk zelfopgelegde tijdsdruk, totaal niet aan de orde wanneer je weer eens een halve minuut naar zo’n bliepje op de radar zit te staren en hoopt dat het de kamer passeert waarin je team zich angstvallig verscholen houdt.

‘Aliens: Dark Descent’ is er voor pc, PlayStation, Xbox

