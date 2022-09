‘Alfred Hitchcock: Vertigo’ is – gelukkig – geen respectloze geldklopperij

Een videogame-adaptatie maken van de beste film uit de geschiedenis van dat medium, terwijl je niet echt de middelen hebt voor een gelikte superproductie: dat moet je maar durven. Maar mede dankzij de aanpak van de studio erachter – die wijselijk koos voor een verhaal ‘geïnspireerd door’ – is ‘Alfred Hitchcock: Vertigo’ geen product dat het origineel oneer aandoet.

Wat niet makkelijk is, want ‘Vertigo’ is, in alle objectiviteit, de beste film aller tijden: de film van Alfred Hitchcock uit 1958, waarin James Stewart als een door draaiduizeligheid de moord op Kim Novaks personage onderzoekt, staat al zo’n tien jaar bovenaan in de rangschikking van beste films in het gezaghebbende filmtijdschrift Sight & Sound.

Volledig scherm Beeld uit 'Vertigo'. © Microïds

Beste film, niet beste game

Maakt ‘Alfred Hitchcock’s Vertigo’ dan ook kans om de beste videogame aller tijden te worden? In geen geval, natuurlijk. Maar het is ook weer niet het affront voor het origineel geworden waarvoor we hadden gevreesd toen Microïds, het Franse videogamehuis erachter, de game aankondigde. Pendulo Studios, het Spaanse ontwikkelhuis erachter, heeft eerder al getoond dat ze een prima adventuregame kan maken met ‘Blacksad: Under the Skin’, gebaseerd op de bekende strips.

Voor ‘Vertigo’ kozen ze voor de piste van de actualisering: ze brengen een nieuw verhaal naar het scherm, met dezelfde thema’s en dezelfde visuele aanpak als de originele film. “We wilden een game maken die je met recht en reden ‘Hitchcockiaans’ kunt noemen”, zegt José Cespedes Martinez, de lead game designer achter ‘Vertigo’. “We wilden dit soort verhaal naar een nieuw publiek brengen, zonder al te ver af te wijken van de bron.”

Volledig scherm Beeld uit 'Vertigo'. © Microïds

Het verhaal presenteert drie hoofdpersonages wier gangen je als speler volgt doorheen de vertelling: een man wiens vrouw en kind is overleden in een vreselijk ongeluk, een detective die dat moet onderzoeken, en een psychiater die moet woelen in de geest van de al dan niet schuldige ongelukkige. Dat alles speel je door in een game die nog het beste te vergelijken valt met ‘Heavy Rain’, ‘Beyond: Two Souls’, ‘Detroit: Become Human’ en andere narratieve games, waarbij je soms heel gewone handelingen van de personages mee moet simuleren met de knoppen.

Volledig scherm Scène uit de originele film (1958). © RV

Niets nieuws

Dat gamemakers zich aan een adaptatie van een klassieke film wagen is niets nieuws: naast ‘Vertigo’ hadden we bijvoorbeeld ook al dat soort gamebewerkingen, van ‘The Godfather’ (2006) en ‘From Russia with Love’ (2005) tot – toegegeven: veel verder terug in de tijd – ‘The Three Stooges’ (1987), gebaseerd op de kluchtige films uit de jaren 30 en 40. Al die games hebben hetzelfde gemeen: de makers koesterden tegelijkertijd een diep respect voor het originele materiaal én een grote overtuiging dat ze binnen een medium werkten dat zelf nog in opmars is als entertainmentmedium en zelfs kunst, en zo’n bewerking niet betekent dat het oorspronkelijke werk wordt getrivilaliseerd.

Volledig scherm Beeld uit 'Vertigo'. © Microïds

Voor ‘The Godfather’ betekende dat bijvoorbeeld: zo veel mogelijk van de originele acteurs terugbrengen, inclusief zelfs de op dat moment al terminaal zieke Marlon Brando. En verder is het gewoon een kwestie van goed bestuderen, en de juiste elementen overbrengen naar een nieuw medium. “We hebben Hitchcocks stijl geabsorbeerd”, zegt Martinez. “Van de dialogen tot de cinematografie.”