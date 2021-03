Alex Agnew speelt mee in ‘Hubris’, een nieuwe Antwerpse VR-game die potten gaat breken

Hubris VR begon als een filmproject van de Antwerpse 3D-animatie-, app- en nu dus ook gamestudio Cyborn. Dan volgde het idee om er een gameluik aan te koppelen. Een multimediagebeuren dus. Dat is het vandaag nog steeds, maar de focus verschoof ondertussen vooral naar de game.

Toen werd het stil

Wij kregen in 2019 al een eerste demo, een voorproefje van verschillende spelmechanismen die toen nog niet gebundeld waren tot een samenhangende beleving. Net zoals de andere aanwezige gamejourno’s waren we toch al onder de indruk, en wij niet alleen. Niet veel later overtuigde Hubris VR ook de game-afdeling van het Vlaams Audiovisueel Fonds, ontving het productiesteun … en toen werd het stil.

Volledig scherm © Cyborn

Te mooi om waar te zijn?

Tot 3 maart 2021, want dan verscheen plots die nieuwe trailer, een dwarsdoorsnede van Hubris VR waarin niets van de destijds opgevoerde ambitie lijkt teruggeschroefd. De afwerking wijst nu definitief in de richting van een zogenaamde triple A-titel. In het (nu nog) onder de radar groeiende wereldje van VR-games variëren de reacties tussen “deze moet je in de gaten houden” en “haast te mooi om waar te zijn”.

Hubris belooft een verhaal-gedreven ervaring waarin spelers als een nog onervaren agent van een intergalactische organisatie op zoek gaan naar een vermiste collega. Dat doen ze op een ongastvrije planeet in volle terraformatie, met kleurrijke personages, fysieke obstakels en vijanden. De gameplay combineert vrije verkenning, klimmen, vuurgevechten, crafting en zowel vertrouwde als unieke VR-interacties met je omgeving.

Volledig scherm © Cyborn

‘Star power’? Ja en nee.

De game die dit najaar zal verschijnen, heet Hubris part one. Cyborn-stichter en CEO Ives Agemans en zijn team zien het groot, maar kennen de gamewereld goed genoeg om te beseffen dat een lengte van vijf uur de sweet spot is voor de VR-beleving. Daarom kozen ze voor een aanpak in episodes. Agemans wijst er wel op dat de speler telkens een afgerond hoofdstuk krijgt. De keuze voor episodes betekent overigens dat ze nu al over heel wat materiaal voor part two beschikken.

Een van die ‘kleurrijke’ spelpersonages die je in Hubris part one tegen het lijf loopt, wordt van stem en gelijkenis voorzien door Alex Agnew. Dat ruikt naar een gratuite poging om Hubris van star power te voorzien, maar dat is het niet. Agemans en Agnew werkten al eerder samen aan animatie- en filmprojecten. Het internationale karakter daarvan - en ook van deze Hubris – neutraliseert die star power-bonus nagenoeg volledig. De overgrote meerderheid van de game zal immers terechtkomen bij spelers die nooit van Alex Agnew gehoord hebben.

Volledig scherm © Cyborn

Komiek-zanger-podcaster… acteur?

Wanneer we onlangs een motioncapturesessie bijwoonden, zag de komiek-zanger-podcaster er volledig op zijn gemak uit. Op zich al een krachttoer in dat allesbehalve gemakkelijk zittende zwarte aansluitende pak met witte balletjes, waarmee zijn bewegingen tot in het kleinste detail overgeheveld worden naar zijn gamepersonage. “Eigenlijk is dit personage met Alex in het achterhoofd geschreven” vertelt Agemans. En in tegenstelling tot een acteur die zijn tekst opzegt, krijg je bij Alex een nuance of een improvisatie die het grappiger of gewoon beter maken dan we het op papier hadden staan.

De laatste keer dat we iemand spraken tijdens zo’n motion capture voor een videogame was dat Andy Serkis, de acteur achter Gollum en Caesar uit Planet of the Apes. Agnew negeert de vergelijking en steekt af in een minutenlange lofzang over hoe onwaarschijnlijk sterk en getalenteerd Serkis is. Uit de ontspannen maar gedreven dynamiek tussen de opnames in wordt ook duidelijk dat Agnews bijdrage aan Hubris VR meer dan louter huurlingenwerk is.

Volledig scherm © Cyborn

Voor het zover is, zullen we waarschijnlijk de game nog eens op de rooster leggen om na te gaan of hij zijn beloften écht waarmaakt. Maar als je deze herfst zin zou hebben in een episch scifi-avontuur in VR én ook nog ’s met plezier het flegmatiek sarcasme van een (voor ons toch) heel herkenbare Alex Agnew incasseert, dan is Hubris VR absoluut een game om op je radar te houden.

