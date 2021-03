Aftrap play-offs in Belgian League

gamereview ‘Verloren’ game Scott Pilgrim vs. The World is terug, en hoe!

20 januari Een spel kan op verschillende manieren een cultstatus bereiken. Het kan zo slecht zijn dat het weer leuk wordt, bijvoorbeeld. Of misschien enkel in Japan zijn uitgebracht waardoor de gemiddelde westerse gamer pas jaren later leert van het bestaan ervan. Maar de beste manier om echt een culthit te worden? De combinatie van zowel een uitstekende game als zo zeldzaam mogelijk zijn.