Adobe Flash verdwijnt in juli voorgoed, Belg brengt oude spelletjes daarom opnieuw uit

Games Belgische videogame ‘Black Legend’ duikt in Vlaamse en Nederland­se folklore

24 maart Fantasiestad Grant uit nieuwe Belgische videogame Black Legend is gebaseerd op een amalgaam van historische Belgische steden en de monsters die je erin moet verslaan komen recht uit streekfolklore. Uitgerekend nu de in Geel gevestigde gamestudio Warcave voldoende middelen had om een game met internationale allure te maken, bouwde ze een fantasiewereld die net heel Vlaams is gekleurd.