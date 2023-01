Actrice Ella Balinska over videogame ‘Forspoken’: ‘Een goed verhaal is een goed verhaal, in welk medium ook’

VideogamesHeel wat acteurs die enig success boeken in de cinema halen hun neus op voor acteren in videogames. Maar niet de 26-jarige Ella Balinska, die ondanks dat ze bovenaan op de affiche van ‘Charlie’s Angels’ en ‘Run Sweetheart Run’ prijkte ook de hoofdrol in nieuwe game ‘Forspoken’ speelt.

Nu we Ella Balinska toch voor ons zitten hadden via Zoom, eerst even dit: wat vond ze zelf van de dialogen in de nieuwe videogame ‘Forspoken’, waarin ze hoofdpersonage Frey Holland vertolkt? Als die dialogen dan toch zo cringey waren, zoals heel wat critici zich haastten om elkaar gelijk te geven, had ze dan moeite om die zinnen uit haar strot te krijgen? “Hetgeen wat mijn personage zegt in de game is gewoon authentiek voor haar karakter”, zegt Balinska. “Ze bevindt zich in een buitengewone positie, in een buitengewone wereld. Dus als ook hetgeen wat ze zegt een beetje buitengewoon lijkt, is dat alleen maar logisch. De wereld die ze betreedt is fantastisch: mooi en prachtig en angstaanjagend. En ze is zelf gewoon een meisje met haar twee voeten op de grond. Ik denk dat de manier waarop ze reageert op wat ze tegenkomt behoorlijk goed erop zit.”

Volledig scherm Actrice Ella Balinska. © RV

Wat trok je precies aan in dit project en, belangrijker, dit personage?

Ella Balinska: “Het was zo een van die dingen waar ik niet echt nee tegen kon zeggen. Ik ben zelf een enorme gamer, en ik hield meteen van het personage. Ze voelt echt herkenbaar aan, echt menselijk. En dan wordt ze meegetrokken in deze ongelooflijke fantasiewereld. Ik was ook erg enthousiast om deel uit te maken van het proces, om te helpen bij het maken van een game via performance capture, omdat ik dat nog niet eerder had gedaan.”

Volledig scherm Ella Balinska in videogame 'Forspoken'. © Square Enix

Hoe verliep dat?

“Het bracht me weer terug naar mijn theaterroots. Je acteert niet voor de camera, je acteert in een ruimte. De uitdaging was vooral technologisch: je moet werken met zo’n helm met een camera erop gemonteerd. Maar ik had de flow van alles vrij makkelijk beet, en daarna zijn het team en ik erin geslaagd om echt onze tanden in de scènes te zetten.”

Beschouw je dit als iets wat je verder wilt exploreren?

“Zonder enige twijfel. Ik vond de uitdaging prettig, en het deed me nadenken over de manier waarop dit soort producties wordt gemaakt. Kijk bijvoorbeeld naar ‘Avatar’: acteurs moeten tegenwoordig met zoveel technologie leren werken. Het was geweldig voor mij om dat te kunnen doen, maar ook om te begrijpen hoe het ontwikkelen van een videogame in elkaar zit.”

Volledig scherm Ella Balinska in videogame 'Forspoken'. © Square Enix

Acteurs springen tegenwoordig vlot van films naar tv, en ze beginnen ook hetzelfde te doen met videogames: zie bijvoorbeeld Norman Reedus in ‘Death Stranding’ en Giancarlo Esposito in ‘Far Cry 6'. Beschouw je games ook als een derde kanaal waarmee je een publiek wilt bereiken?

“Een goed verhaal is een goed veerhaal, hoe je het ook draait of keert. Videogames zijn gewoon een ander medium om contact te maken met een publiek, waarmee je anders misschien geen verbinding zou kunnen maken. Ik spendeer zelf veel tijd aan gamen, dus ik ken het medium. Het is echt spannend dat ik nu een deel van het publiek dat me al zag in films en televisie naar de gamewereld kan trekken. Als een soort introductie, om hen het geweldige medium te laten zien dat het is.”

Volledig scherm Ella Balinska in videogame 'Forspoken'. © Square Enix

Beschouw je videogames als een medium dat gelijk staat aan films?

“Ik vind niet dat er een hiërarchie bestaat in de manier waarop je verhalen vertelt. Natuurlijk is het voor een groot stuk een kwestie van voorkeur, waar je het liefst naar kijkt. Ik was vroeger dol op thee. Nu ben ik dol op koffie. Maar ik weet zeker dat ik binnenkort evengoed wel weer thee zal drinken. Ik zal altijd een gelijke hoeveelheid passie stoppen in ieder project dat ik doe, ongeacht het medium.”

Welke ervaringen heb je precies gekanaliseerd om van het personage van Frey het jouwe te maken?

“Het was misschien heel verleidelijk geweest om dit personage gewoon te spelen als iemand die alles tegen haar zin doet. Alles is vervelend, weetjewe, ze wil gewoon terug naar New York. Maar naarmate de game vordert, begint ze haar verdedigingsmechanismen los te laten. Waarvan vloeken er, heel duidelijk, een is (lacht). Maar dan begint ze een emotionele band te krijgen met het landschap om haar heen en de mensen die ze ontmoet. En op een bepaald moment, zonder iets te spoilen, begint ze zichzelf te ontdekken. Wat me zelf raakte aan het personage is haar verlangen om andere mensen trots te willen maken, zonder dat je noodzakelijk beseft dat dat hetgene is wat je probeert te doen.”

Volledig scherm Ella Balinska in videogame 'Forspoken'. © Square Enix

Ik hoorde je inmiddels al twee keer zeggen dat je zelf een gamer bent. Wat speel je zoal?

“Ik heb een kleine gamer cave in mijn huis. Van ‘Call of Duty’ ben ik bijvoorbeeld een grote fan. Toen ik de ‘Resident Evil’-serie van Netflix in Zuid-Afrika aan het filmen was, speelde ik elke dag dat ik er thuiskwam zowel ‘Resident Evil’ als ‘CoD’. Ik hou ook van beat ‘em ups: ik ben opgegroeid met de ‘Street Fighter’-games. Vorig jaar ging ik naar een paar gameconventies, en ik kon een aantal van de nieuwe games uitproberen die uitkwamen. ‘Escape Academy’ was erg leuk, en dat speel ik nu wel een beetje. Sommige games zijn therapeutisch voor mij. ‘Dyson Sphere Program’ is bijvoorbeeld geweldig op dat gebied. Het is allemaal heel willekeurig, maar het is een van mijn favoriete bezigheden.”