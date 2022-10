Acteur uit ‘Ozark’, ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ en ‘24' schittert nu ook in game 'Call of Duty’

VideogamesJawel, je kent deze acteur uit videogame ‘Call of Duty: Modern Warfare II’. Om je Glenn Morshower te helpen thuisbrengen: hij is bekend uit tv-reeksen als ‘Ozark’, ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ en ‘24’, waarin hij steevast autoriteitsfiguren vertolkte. Net als in de nieuwe editie van de jaarlijks terugkerende reeks militaire shooters, waarin hij als generaal Shepherd de spelerpersonages op schimmige missies stuurt.

Zijn gedecideerde lichaamstaal, zijn gebeitelde beeltenis, zijn onderkoelde mimiek, zijn kalme maar forse stem: het kan niet missen, het gedigitaliseerde personage General Shepherd in videogame ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ is, in al zijn facetten, Glenn Morshower. “Maar dan wel een versie van mezelf die af en toe eens in een fitnesszaal komt”, lacht de 63-jarige acteur.

Om Glenn Morshower te herkennen volstaat het eigenlijk dat je de afgelopen vijfenveertig jaar ooit eens een televisietoestel hebt aangezet. Sinds zijn zeventiende speelde hij in meer dan tweehonderd tv-reeksen, films en (later) videogames, niet zelden als een vergelijkbare rol als diegene die hij vertolkt in ‘Modern Warfare II’: hij speelde al meer dan twintig militaire rollen, met vooral hoge rangen als kolonel of generaal, en meer dan tien keer draafde hij op als overheidsagent. “Ik heb een carrière gebouwd op het spelen van autoriteitsfiguren”, zegt Morshower. “Het ligt het dichtste bij mijn fysionomie, vermoed ik. Dit was in ieder geval niet de eerste keer dat ik een generaal heb gespeeld. Maar wel de eerste in een duikerspak.”

Volledig scherm Beeld uit 'Call of Duty: Modern Warfare II'. © Activision

Performance capture

De digitale versie van Glenn Morshower kwam in de zogeheten ‘cutscenes’ (animatiesequenties tussen de schietlevels in, om het verhaal voort te stuwen) van ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ terecht volgens een techniek die performance capture heet: de acteurs hun bewegingen, mimiek en stem worden geregistreerd in een studio met tientallen camera’s die rondom de hele ruimte staan opgesteld. Ze registreren vooral tientallen zogeheten ‘markers’, witte plastic bollen op het lijf van de in een soort duikerspak gehesen acteur, plus nog eens tientallen ‘facial markers’, die de minste beweging van het gelaat registreren. Het is een inmiddels beproefde manier van games maken, die wordt gebezigd in zowat alle grote blockbusters van het moment. Maar het is ook een uitdaging voor de acteurs, die niet op een echte set staan en het decor dus erbij moeten verzinnen.

“Je bent overgeleverd aan je eigen fantasie”, zegt Morshower. “Alle bewegende delen die je normaal op een filmset vindt zijn er niet: alles wordt na de opgenomen vertolking toegevoegd. Op de performance capture-set moet je het decor bouwen in je eigen geest. Je opereert in het duister, met een visie in je gedachten van hoe het eindresultaat er moet uitzien.”

Volledig scherm Morshower tijdens de 'Call of Duty: Modern Warfare II'-voorstelling. © Activision

‘Up and at ‘em!’

Glenn Morshower , sinds 1978 getrouwd en vader van twee volwassen kinderen, groeide op in Dallas, als stiefzoon van een militair in hart en nieren. Dat verleende hem zijn gezaghebbende stem en persona, zegt de Texaan, die hij naast zijn veelal getypecaste acteerrollen ook gebruikt als motivational speaker met zijn lezing ‘The Extra Mile’. “Ik heb geen militaire achtergrond, maar ik weet wel hoe militair opgeleide mensen zich gedragen en hoe ze denken”, zegt Morshower. “Mijn stiefvader was er eentje van de oude stempel: als kind moest ik op om O’sebn, zeven uur ’s ochtends dus, en hij duldde geen getalm. Het was van ‘Up and at ‘em’ en ‘Hit the deck’ enzovoort. Een beetje overkill, misschien, zeker voor een jong kind. Wist ik toen veel dat ik die ervaring me al klaarstoomde voor ‘Call of Duty’ (lacht).”

Volledig scherm Beeld uit 'Call of Duty: Modern Warfare II'. © Activision