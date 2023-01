Achter de pixelgraphics van ’A Space for the Unbound’ schuilt veel meer dan nostalgie

GamereviewVideogames die in pixelgraphics zijn opgetrokken voor een puur nostalgische vibe beginnen wat belegen te worden. Maar wanneer gamemakers voor die blokjesstijl kiezen om er een onwerelds, surreëel en zelfs metafysisch verhaal mee te vertellen, komt er toch nog altijd iets speciaals van. Zoals bij de nieuwe indietopper ‘A Space for the Unbound’.

Atma is een laatstejaarsleerling, ergens in de jaren 1990, aan een middelbare school op het Indonesische platteland. De toekomst lonkt. Of liever: die toekomst torent momenteel nog als een monsterlijk gevaarte boven hem uit, want hij heeft voorlopig nog geen pad voor zichzelf uitgestippeld, en wil zijn laatste weken binnen deze beschermende structuur optimaal benutten. Door te gaan brossen om samen met zijn vriendinnetje Raya naar de cinema te gaan, bijvoorbeeld. Tijdens hun tocht door hun provinciestadje duiken er meer en meer zwerfkatten in het straatbeeld op. Er worden doemberichten gefluisterd over een kosmische calamiteit die alle leven op aarde bedreigt. En dan gebeuren er in ‘A Space for the Unbound’ dingen die ik liever de speler helemaal zelf laat ontdekken. Niet alleen omdat ik je voor spoilers wil behoeden, maar vooral omdat ze lastig in taal te vatten zijn.

Apart universum

‘A Space for the Unbound’ is – alweer – een pixelgraphic-game. Van ver gezien lijken die natuurlijk allemaal op elkaar, maar er zijn werelden van verschil tussen pakweg ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ en ‘Norco’. Die eerste was natuurlijk een knaller van een game, maar hij past in een genre – dat van de retro-inspired-games – dat een beetje uitgewoond begint te geraken: zie wat dat betreft onder meer het recente ‘Vengeful Guardian: Moonrider’. Maar de tweede soort, waarbij dus ook ‘A Space for the Unbound’ behoort, blijft wél interessant: de pixelgraphics dienen erin om een visueel en thematisch universum neer te zetten dat niet cute of retro hoeft te zijn, maar net op een bevreemdend, verstommend, surreëel effect mikt.

Eerst even over het puur visuele aspect: ‘A Space for the Unbound’ weet zijn decors met veel detail naar het scherm te brengen. Je proeft bijna het stof van een Aziatische provinciestad op de tong, en ook de personages die de straten bevolken zijn levendig geanimeerd. Maar de kleine tour de force die de makers van deze game uithalen schuilt nog meer dan dat in hoe ze de mechanieken van klassieke Sierra- of LucasArts-adventuregames van weleer gebruiken om er een metafysische laag daaronder mee open te breken.

Letterlijk inleven

Het is daarmee dat we bij het onbeschrijfelijke element van ‘A Space for the Unbound’ belanden: hetgeen waarover ondergetekende liefst zo weinig mogelijk schrijft, en dat je het beste zelf ontdekt in de gameplay. Beide leden van het koppel dat de hoofdrol speelt in de game beschikken over speciale krachten: zij kan ruimte en tijd veranderen, hij kan letterlijk binnenlopen in de psyche van anderen. En die unieke vaardigheden doen de gebeurtenissen vrij snel (toch al na een uur of twee, uit een speeltijd van 12 tot 15 uur) vreemde oorden opzoeken.

Dat dezelfde eenvoudige spelmechanieken in meerdere realiteiten blijven werken, maakt van ‘A Space for the Unbound’ een prima uitgekiend toppertje. Het feit dat de dialogen soms wat plaatsvervangende schaamte oproepen, en de adventuregameplay zowel op planeet Aarde als in andere realiteiten een beetje teveel draait rond het afwerken van een boodschappenlijstje weerhoudt ‘A Space for the Unbound’ ervan om door te stoten naar hetzelfde rayon als toppers à la ‘Norco’, maar voor zijn prijs en speeltijd heb je van een aandoenlijk, surreëel coming of age-verhaal genoten.

