9 redenen waarom ‘Shin Megami Tensei V’ onze RPG van het jaar is

game of the yearVoor een van onze gamerecensenten is ‘Shin Megami Tensei V’ dé verrassing van 2021. Hij heeft weinig met role-playing games (RPG’s), laat staan met Japanse, maar heeft ondertussen al meer dan 70 uur van zijn leven gewijd/verscheten aan deze game. And counting. Dit is waarom deze game onze RPG is bij de verkiezing van Game of the Year :

1. Uitstekend leveldesign

In de game is de grens tussen de demonenwereld en onze wereld broos, waardoor je het overgrote deel van het verhaal in delen van die onderwereld doorbrengt. Aanvankelijk lijkt die een grauwe en beklemmende woestenij, maar na een tijdje valt het pico bello leveldesign op. Je krijgt veel afwisseling, hoogteverschillen, kleine gangetjes om te ontdekken, moeilijk bereikbare schatten om te veroveren …

Volledig scherm © Nintendo

2. Leercurve zit er knal op

Net zoals je de wereld blijft ontdekken, worden ook de gevechten nooit saai. Je schaart steeds meer demonen aan je zijde waaruit je drie compagnons kan kiezen voor elk gevecht. Je staat dan tegenover een of meerdere tegenstanders in een turn-based strijd. Je beschikt over een steeds groter arsenaal van aanvallen, verdedigingsspreuken, bezweringen en heel de rimram. Het is zalig hoe geleidelijk aan de game al die gigantische hoeveelheid informatie helder en gestructureerd aan je openbaart, zonder je te overweldigen. Zo wordt de game zelfs behapbaar voor wie doorgaans gruwt van RPG’s.

Volledig scherm © Nintendo

3. Veel gevoel van controle en voldoening

De game verloopt deels lineair in sandbox-achtige werelden, die net klein genoeg zijn om je bij de les te houden maar groot genoeg om je drang naar verkenning te voeden. Overal valt ook effectief iets te ontdekken, waardoor je als speler veel voldoening krijgt. Dat geldt ook voor de samenstelling van je team en het upgraden van je demonen. Je hebt het gevoel dat je overal veel controle over hebt, maar als je er even over nadenkt, is het natuurlijk vooral de game die je die indruk geeft en je subtiel zetjes in de juiste richting geeft.

Volledig scherm © Nintendo

4. Game blijft boeien

‘Shin Megami Tensei V’ is een lange game, maar hij gaat niet vervelen. Het ene moment heb je zin om veel te vechten, het andere om de juiste demonen te zoeken om samen te smelten. Soms wil je gewoon nieuwe gebieden verkennen, en soms wil je terugkeren naar een eerdere regio om daar echt alle schatten boven te halen. Door de turn-based combat is deze game ook een match made in heaven voor de Switch. Je hebt geen vingervlugheid en opperste concentratie nodig, waardoor de game perfect is voor korte sessies. Op de trein, op het vliegtuig, in de zetel of op de pot: we hebben deze game al overal gespeeld.

Volledig scherm © Nintendo

5. De demonen zijn echte folklore

Het verhaal rond de demonen die opduiken in de echte wereld, pompeus ingekapseld in een apocalyptische strijd tussen engelen en demonen, heeft op het eerste gezicht niet veel om het lijf. Maar als rode draad door de game is het perfect. Over alles is goed nagedacht, en heel cool is ook dat alle demonen stammen uit echte folklore van overal ter wereld. Je maakt zo kennis met wezens uit de Japanse of Chinese mythologie, maar ook met demonen van bijvoorbeeld de Australische Aboriginals. Van dichter bij huis is ook Klaas Vaak van de partij, maar je hebt ook speciale gevallen als Alice uit Wonderland. De game educatief verantwoord noemen is een brug te ver, maar dit extra laagje is best wel intrigerend.

Volledig scherm © Nintendo

6. Nadenken is verplicht

‘Shin Megami Tensei V’ is een game die je gegarandeerd laat vloeken. Sowieso kom je tegenstanders tegen die je met een oplawaai van jewelste terug naar het startscherm jagen. En saven doe je lekker ouderwets alleen op bepaalde locaties, zodat je goed bij de pinken moet blijven om niet te veel van je vooruitgang te verliezen. Sommige gevechten ga je beter uit de weg, en voor de meeste bazen stel je best een gezelschap samen met de juiste sterktes. Voor enkele echt brute loebassen pas je zelfs best de eigenschappen van je hoofdpersonage aan - het gevoel van controle en voldoening, weet je wel?

Volledig scherm © Nintendo

7. De game is lollig

Met al die gravitas van engelen en demonen zou je nog vergeten dat ‘Shin Megami Tensei V’ ook gewoon leutig kan zijn. De dialogen die je voert om demonen te overreden in je team te komen, zijn zelfs geregeld hilarisch. En zo krijg je nog wel wat onverwachte wendingen en dialogen voor de kiezen die een glimlach op je tronie toveren.

Volledig scherm Shin Megami Tensei © Nintendo

8. Prachtige animaties en geluiden

In games met veel gelijkaardige aanvallen ben je de animaties vaak snel beu, maar de ontwikkelaars van ‘Shin Megami Tensei V’ hebben een uitstekend gevoel voor esthetiek. De aanvallen zien er niet alleen top uit, ze voelen en klinken ook gewoon lekker krachtig. Sommige animaties zijn zelfs echte kunstwerkjes, zoals bijvoorbeeld de sinistere ‘just die for me’-aanval van Alice met een hoop verwijzingen naar Wonderland.

Volledig scherm © Nintendo

9. Plezier zonder verslaving

Wat nog opvalt bij ‘Shin Megami Tensei V’ is dat de game iets heeft waardoor je wil blijven spelen, maar op een goeie manier. Hij blijft je prikkelen, benieuwd naar de volgende demon die je kan vrijspelen. Naar de nieuwe magische aanvallen die je gaat krijgen. Naar de nieuwe vijanden die om de hoek gluren. Mààr in de meer dan 70 uur dat ik speelde, kreeg ik nooit het gevoel dat het moést. Iedereen die graag gamet, kent het gevoel wel van te blijven spelen, een eind voorbij het punt dat het nog plezant is. Met psychologische prikkels bombarderen de ontwikkelaars de verslavingsreceptoren in je brein, zodat je blijft snakken naar meer. Het ‘nog een keer en dan stop ik’-gevoel van gokkers, als het ware. Maar deze game blijft gewoon plezant omdat hij plezant is. Chapeau.

Volledig scherm © Nintendo

Bekijk ook: