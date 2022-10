7 dingen die schorten aan ‘Dragon Ball: The Breakers’, dat pas na 15 uur ploeteren echt plezant wordt

gamereviewDe nieuwste game rond de iconische animeserie ‘Dragon Bal’ gooit het over een andere boeg dan de klassieke vechtgames. ‘The Breakers’ speel je niet als een superheld, maar als een van de gewone burgers die worden aangevallen door almachtige buitenaardse wezens. We zien de brainstormsessie al voor ons geestesoog: “Dit is het! Iets fris! Iets aparts!” Maar ook: “Steek er niet te veel tijd in, want die ‘Dragon Ball’-fans slikken toch alles.”

Als oude fans van de franchise is ‘Dragon Ball: The Breakers’ een game die we oprecht plezant willen vinden. En dat is hij ook, maar pas als je er veel tijd voor overhebt. Nostalgie is een straf beestje, en dat maffe universum rond superalien Goku brengt ook na tientallen jaren het kind in ons naar boven. Maar dit spel draait helemaal niet rond Goku, wel om jouw eigen personage… dat geregeld even wel verandert in Goku en co. Zo haalt de game meteen zijn eigen uitgangspunt onderuit, en dat is niet het enige wat wringt.

1. Te weinig actie, te weinig ‘Dragon Ball’

De insteek is wel degelijk interessant, maar dit is geen openwereldgame zoals prijsbeest ‘Dragon Ball Z: Kakarot’ uit 2020. Het is een online multiplayer voor acht spelers, onder wie één slechterik. Asymmetrisch dus, om het met een duur woord te zeggen. De tijd is een beetje naar de knoppen, waardoor plaatsen ontstaan waar verleden, heden en toekomst samensmelten. Concreet betekent het dat je tijdens elk spelletje in enkele afgesloten ronde landschappen terechtkomt.

Volledig scherm © Bandai Namco

Af en toe mag je spelen als krachtige booswicht, maar meestal zit je als zwakke ‘overlever’ rond te lopen om kisten te openen en voorwerpen stuk te schieten. Zo verzamel je geld, nuttige voorwerpen, dragonballs en sleutels. De spelwereld is namelijk verdeeld in enkele regio’s, en via de sleutel moet je in elk gebied een apparaat activeren. Als dat lukt, kan je een tijdmachine oproepen om te ontsnappen. De link met de tijdreizende Trunks komt natuurlijk wel uit de canon, maar het gedoe met die sleutels is wel erg vergezocht en helemaal niet ‘Dragon Ball’-achtig.

Volledig scherm © Bandai Namco

2. Insteek is bij haren getrokken

Zo krijg je dus veel ‘fetch’-mechanieken in combinatie met de stress van de slechterik die op je jaagt. Je ontvangt geregeld berichten van waar die zich bevindt, en het geluid van een kloppend hart is te horen wanneer de dood om de hoek lurkt. Dat kat-en-muisspel heeft wel degelijk zijn charme, en het is ook levensbelangrijk om je te gedragen als een bang muisje.

Want in je ukkie ben je echt machteloos tegen de superschurk, dus het is cruciaal om de maps goed te leren kennen om razendsnel te kunnen ontsnappen. Dat kan onder meer door even te veranderen in een superheld, waardoor je naast een kamehameha lossen ook kan vliegen. De uitleg die de makers hieraan geven, is dat je een soort kracht kan oproepen van helden die ooit op die plaats leefden. Ook weer behoorlijk vergezocht - niet dat het ‘Dragon Ball’-universum verder logisch in elkaar zit, uiteraard.

Volledig scherm © Bandai Namco

3. Samenwerken is essentieel, maar communicatie stokt

Het is trouwens wel degelijk mogelijk om de superschurk al vechtend te verslaan, maar daarvoor moet je echt goed de krachten bundelen met andere spelers én liefst ook recuperatiemiddeltjes in de aanslag hebben. Deze game smeekt zo echt om te spelen met een clan, en dan kan je heel wat bereiken. Want in-game heb je geen voicechat, waardoor je qua communicatie bent aangewezen op enkele markeringen die je kunt plaatsen op de kaart. Wel, in de ongeveer 15 uur die we ‘The Breakers’ hebben gespeeld, hebben amper twee man en een paardenkop zo’n baken gezet. Enfin, wij zelf wel ook, maar dat was per ongeluk.

Volledig scherm © Bandai Namco

De makers beseffen dat allemaal ook wel, en maken het in de menu’s heel gemakkelijk om met vrienden te spelen. Anders loop je het risico om al snel te pijp uit te zijn. Je hebt geen respawn, dus dan is het wachten geblazen of een medespeler je komt reviven of niet. Soms blijft de slechterik in de buurt kamperen in de hoop dat net dat gebeurt, dus dan zit je maar vergeefs te wachten. Erg frustrerend.

Volledig scherm © Bandai Namco

4. Afwerking is matig

De game verschijnt niet voor de nieuwste generatie consoles, maar is daar wel mee compatibel. Ook naar PlayStation 4-normen is de grafische afwerking geen hoogvlieger, al verwachten we dat nu ook niet van een titel die 20 euro kost. Dat textures op middelgrote afstand al eens al dikke blokjes blijken, vinden we niet eens erg. Maar die wispelturige camera die door muren draait, dat is al wat vervelender. Zeker tijdens gevechten zie je soms nauwelijks wat er gebeurt. En hop, dan ben je dood.

Volledig scherm © Bandai Namco

De menu’s zijn ook niet bijster overzichtelijk, met een deel van opties in een hub en een andere deel in een echt menu. De uitleg over dat alles is ook heel rudimentair. Ook zelden hebben we voetstappen van personages zo slecht horen klinken, en de centrale hub van de game bevat een muzakje dat niet zou misstaan als wachtmuziek bij een energieleverancier die bellers zo snel mogelijk wil laten inhaken.

Volledig scherm © Bandai Namco

5. Bugs, laadtijden en time-outs

De release van de game verliep niet zonder technische problemen. Geregeld bleef een wedstrijd minutenlang hangen bij het laadscherm, iets wat met een update nu zou moeten opgelost zijn. Maar nog altijd ondervinden we iets te vaak time-outs met onze bekabelde verbinding. Onze game leek ook met een bug te kampen waardoor we vrijgespeelde skills eerst niet aan ons personage konden toewijzen. Een update heeft ook dat gefikst, waarna de game wel opeens veel aangenamer werd.

Volledig scherm © Bandai Namco

6. Grinden of betalen

Jouw gamepersonage valt uit te dossen in een hoop vrij te spelen outfits, maar vreemd genoeg ogen die allemaal heel conventioneel. We zien horloges, schoenen, truien in alle kleuren, allerlei rugzakken… Buiten een occasionele speler met engelenvleugels loopt iedereen er eigenlijk verrekt gewoontjes bij. Vervelend genoeg heb je drie soorten betaalmiddelen, waarvan je natuurlijk een deel verdient tijdens het spelen. Maar eer je daarmee een flink arsenaal aanvallen hebt vrijgespeeld, ben je vele tientallen uren kwijt.

Volledig scherm Wanneer ontsnappen met de grote supertijdmachine mislukt, kan je ook nog een kleintje oproepen. © Bandai Namco

De game schurkt zo aan tegen een pay-to-winformule, want zonder extra te dokken zit je met een tergend lange grind. Je kan veel zeggen over deze mechaniek op zich, maar het voelt alleszins niet juist om zo’n formule in te bouwen bij een game waarvoor je al - weliswaar een zachte - prijs betaalt. Als al die aandacht voor dit aspect naar een betere afwerking en uitbouw van de gewone game was gegaan, hadden we hier mogelijk een toppertje zitten bespreken.

Volledig scherm © Bandai Namco

7. Weinig content

Want samen met het vorige punt is het gebrek aan lanceringscontent ook een van de belangrijkste minpunten aan ‘The Breakers’. Het ‘episodes’-menu bevat, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, alleen een suffe tutorial. Hopelijk volgt later nog meer, maar verder heb je nog een oefenmodus en de gewone online matchen met slechts drie maps en de drie vijanden Cell, Buu en Frieza.

Volledig scherm © Bandai Namco

Aan de positieve kant

Het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel, want ‘The Breakers’ bevat echt wel goede ideeën. Zo kan je met een trekstraal een grote afstand overbruggen, en kan je met een soort luchtkussen tientallen meters hoog in de lucht springen om snel een heuvel te bereiken of om te ontkomen aan de slechterik. Het is ook best wel cool om een Saiyan-pod op te roepen en daarmee naar een andere plek op de map te vliegen.

Volledig scherm © Bandai Namco

Eens je sterkere personages hebt vrijgespeeld, betekent een ontmoeting met de slechterik ook niet noodzakelijk een gewisse dood. Dat maakt meteen een wereld van verschil, en je zou die dingen al van bij de start van het spel moeten hebben. Dus dan komen we weer uit bij punt zes, want pas na een uur of vijftien gamen hebben we echt lol met ‘The Breakers’. is het te wijten aan onze crappy gameskills? Dat is best mogelijk. Maar het ligt toch ook zeker voor een groot deel aan de game, die je graag extra wil doen betalen om sneller beter te worden.

Volledig scherm © Bandai Namco

Conclusie

Toegegeven, deze recensie leest als een klaagzang van een wat teleurgestelde fan. Iemand die niets liever zou doen dan te koppen hoe de kracht van de game “boven 9000” piekt. Iemand die zich na het werk gewoon wat wil amuseren met een controller, en geen negen tienden van die gametijd wil staren op laadschermen en zijn dood personage in de hoop dat iemand dat komt reviven.

Volledig scherm © Bandai Namco

Een week na de lancering merk je ook al enorme niveauverschillen van spelers in dezelfde partij, wat het grote verschil illustreert tussen gamers die er tientallen uren (of extra geld) in willen steken, en anderen die af en toe een potje willen gamen. ‘Dragon Ball: The Breakers’ kan echt wel plezant zijn, maar voor die laatste categorie lijkt het veelal een op voorhand verloren strijd.

