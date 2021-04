4Elements stunt in eerste play-offs van Elite Series: bekijk hier de hoogtepunten

MCon esports versus eClub Brugge

Een strijd waarvan vele, onder andere de casters, overtuigd waren van hun voorspellingen. MCon esports als team heeft doorheen de volledige competitie consistent gewonnen en stond op het einde van de group stages met een ruime voorsprong bovenaan de leaderboard. Daartegenover was eClub Brugge dan eerder het team dat een verdiende tweede plaats had bemachtigd en daardoor ook tegen mCon esports op moesten gaan. Ze waren goed begonnen, maar daarna keerde het om.

In de eerste map, Vertigo, leek het alsof eClub Brugge alles tot in de details had uitgewerkt. Ze konden mCon esports consistent te slim af zijn, maar mCon esports wist ook totaal niet met eClub Brugge om te gaan. Er waren gemiste kansen en amper map pressure van de mCon esports T-side. Dat werd met halftime ook duidelijk toen mCon Esports maar 3 rondes had bemachtigd. Daarna was het een koud kunstje en had eClub Brugge met snelheid een 16-7 resultaat behaald om de eerste map te beëindigen.

De tweede en derde map daarentegen, lieten terug het normale mCon esports zien. Op Train was het nog altijd een uitdaging, zeker met de eerste helft. Daarin kwam het tot een nek aan nek race en dus een logisch 8-7 resultaat. Voordeel was toen nog altijd in de handen van eClub Brugge; helaas kon dat niet blijven. MCon esports ging iets trager van start in de tweede helft en kon eClub Brugge niet meteen afhouden, tot ze hun twaalfde ronde pakten. Hierna kwam mCon esports namelijk gigantisch hard terug en gaf het team geen enkele ronde meer af. Het werd een prachtige acht ronde streak om zo 16-12 te bereiken.

Op de derde map, Dust2, was mCon esports helemaal van de partij. Ze startte met een keiharde 12-3 in de eerste helft door eClub Brugge amper druk te laten zetten op de bombsites, en konden toen op de tweede helft zelf met goede site pushes nog die laatste vier rondes binnenhalen, om zo een 16-6 te bereiken, en een plaats in de Grand Final.

LowLandLions versus 4Elements Esports

De tweede match van de avond liet een soort van omgekeerde wereld zien. Iedereen was er absoluut van overtuigd dat LowLandLions zonder al te veel moeite 4Elements ging verslaan, maar niemand zag aankomen dat deze match de andere kant ging opgaan.

De eerste map was ontiegelijk dominant van 4Elements. Ze gunde LowLandLions maar twee rondes in de eerste helft van Overpass en kon op de T-side keer na keer met plezier de sites pakken. Niets van CT-side voordeel leek bij LowLandLions te spelen. Na de 13-2 voor 4Elements in de eerste helft kwam een tweede helft van korte duur. LowLandLions begon wel goed en zette sterke druk op de 4Elements economie, maar dit lukte maar voor een paar rondes. Nadat 4Elements een goede buy in handen kreeg werkte ze van 13-6 naar de 16-6 overwinning.

Map nummer twee, Train, was de meest spannende van de hele avond. Het begon met een goede start van 4Elements: CT-side advantage en een fantastische auto-sniper in de handen van R1qzor boekte een 10-5 resultaat na de eerste helft. Maar die auto-sniper leek nu net een te groot gemis te zijn voor het team. 4Elements klungelde op de T-side en kon voornamelijk dankzij fouten van LowLandLions het naar overtime pushen. In de overtime wist 4Elements sterk te starten, en juist dat hadden ze nodig. Het team haalde de eerste twee rondes van de T-side en maakte toen met de laatste twee rondes de overtime af. Met 19-17 als score en mag 4Elements volgende week tegen eClub Brugge vechten voor een plaats in de Grand Final.

Bekijk hier de meest recente video’s over gaming:

Volledig scherm © Elite Series