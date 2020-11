3,8 miljoen mensen zagen Zuid-Korea wereldkampioen ‘League of Legends’ worden

iHLNNa twee ‘droge’ jaren heeft Zuid-Korea de wereldtitel 'League of Legends’ weer in bezit. In de finale werd het Chinese Suning Gaming met 3-1 verslagen, waarna de Zuid-Koreanen de 16 kilo wegende wereldbeker mochten optillen.

Er was een periode dat Zuid-Korea onverslaanbaar leek in ‘League of Legends’. Van 2013 tot en met 2017 won het land vijf keer op rij het wereldkampioenschap, waarvan drie keer het team SK Telecom T1, en in de meeste gevallen was dit ook met flinke overmacht. Vaak werd er gesproken over ‘the gap’, die symbool stond voor het verschil in niveau tussen Zuid-Korea en de rest van de wereld. Ze waren niet bij te houden.

Einde van een tijdperk

Toch kwam daar in 2018 verandering in. Sterker nog, geen enkel team uit Zuid-Korea haalde de halve finale. De 'League of Legends’-wereld werd opgeschrikt door de Chinese teams die hun opmars maakten. In dit jaar werd dan ook het Chinese Invictus Gaming wereldkampioen door het Europese Fnatic in de finale met 3-0 te verslaan.

Het jaar daarop haalde enkel het roemruchte SK Telecom T1 de halve finale, maar opnieuw werd Zuid-Korea de toegang tot de finales ontzegd. Het was in 2019 het Europese G2 Esports dat hen in de halve eindstrijd uitschakelde. Zij troffen in de finale het Chinese FunPlus Phoenix dat met grote overmacht won (3-0).

Drie op een rij?

China won dus twee wereldtitels op rij en verloor in beide finales geen enkele game. Dit jaar kreeg het land de kans om voor de derde keer op rij de grootste prijs in de 'League of Legends’-wereld in de wacht te slepen. Suning Gaming trof echter Damwon Gaming, uit Zuid-Korea, dat het hele toernooi al enorm veel indruk had gemaakt. Hoewel Suning een game wist te winnen, stapte Damwon uiteindelijk als winnaar van het speelveld: 3-1.

Zuid-Korea heeft nu zes van de tien gespeelde wereldkampioenschappen gewonnen. China volgt met twee titels, waarna Europa en Taiwan de lijst vervolledigen.

Geen kijkcijferrecord

Volgens cijfers van Esports Charts werd de finale van het WK dit jaar net iets beter bekeken dan vorig jaar. Met een piek van 3,8 miljoen gelijktijdige kijkers waren dit er zo’n 100.000 meer dan in 2019. Tijdens de halve finale tussen G2 Esports en SK Telecom T1 in 2019 werd echter een piek van 3,9 miljoen kijkers geregistreerd. Over het hele toernooi genomen is er dus geen kijkcijferrecord verbroken.