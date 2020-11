17 jaar oude game 'XIII' is beter dan nieuwe versie

gamereviewEen remake van XIII , de uitstekende firstpersonshooter gebaseerd op de bekende strips, was op zich een prima idee. Maar je moet dat ook een beetje ernstig willen aanpakken, en daar schoten de makers van de nieuwe editie lelijk in tekort.

In 2003 bleek een videogame die op het eerste gezicht een stuk doodgewone licentiemeuk leek te worden ineens een culthitje: XIII, een firstpersonshooter die de Zweedse studio Southend Interactive baseerde op de overbekende strips van Jean Van Hamme en William Vance, blonk uit door zijn stripverhaalachtige graphics, met klare zwarte lijnen rond de personages en objecten. Ook de stripverhaaleffecten, zoals een stripkader dat soms in de linkerbovenhoek verscheen om de impact van een raak schot te onderstrepen, was bijzonder sympathiek.

Onverdedigbaar

En dat stond nog los van het feit dat het een prima firstpersonshooter op zichzelf was, met een brede waaier aan beschikbare wapens en een uitstekende architectuur van de levels. Of het feit dat de game een redelijk natuurgetrouwe adaptatie maakte van de vijf eerste albums uit de stripreeks, waarin een aan geheugenverlies lijdende man met het Romeinse cijfer 13 op zijn lijf getatoeëerd constant met de dood bedreigd wordt door gewapende mannen, en wordt gelinkt aan een moordaanslag op de Amerikaanse president.

Volledig scherm De stripverhaalachtige 'cel-shaded'-graphics bleven behouden. © Microïds

Dat er een remake zou komen voor de PlayStation 4 en Xbox One, met betere graphics, klonk een jaar of twee geleden aanvankelijk best goed. Maar wat de nieuwe ontwikkelaars – deze keer de Maltese studio PlayLogic – ervan hebben gebakken, is onverdedigbaar. Met zijn houterige animaties, lelijke graphics, vele technische onvolmaaktheden en gebrek aan impact bij een raak schot, is het gewoon een gestoord idee om deze game voor volle pot te verkopen. Het is een pure lijdensweg om zelfs door het eerste uur van de game te geraken, een pad bezaaid met zich stilaan ophopende ergernissen.

Volledig scherm Geloof ons: de game ziet er beter uit dan hij speelt. © Microïds

Kijk naar de ouwe

De studio reageerde inmiddels op vroege reviews en spelerreacties die zich allemaal terecht laatdunkend over de game uitlieten, maar hun uitleg valt met een korrel zout te nemen: niet alleen is het nogal goedkoop om de povere afwerking van een game toe te schrijven aan verplicht Covid-19-thuiswerk, de game heeft ook zoveel tekortkomingen dat het zeer moeilijk te geloven is dat de beloofde gratis patch veel zou veranderen.

Doe jezelf een plezier, en koop gewoon het origineel. Het staat momenteel op Steam te koop voor nog geen drie euro. Vanzelfsprekend moet je een beetje door de zeventien jaar oude graphics heen kijken, maar het is nog altijd een sfeervollere én impactvollere shooter dan deze lui afgehaspelde nieuwe versie.

