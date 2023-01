Woning onbewoonbaar na brand: politie voorkomt erger, tankwagen belandt in gracht

De politiezone Pajottenland en brandweerzone Vlaams-Brabant West werden dinsdagnamiddag rond 13.30 uur opgeroepen voor een brand in een woning in de Rodestraat, aan de grens met Viane. De bewoonster had zich op dat moment al in veiligheid gebracht, maar verkeerde wel in shock en werd overgebracht naar een familielid. De brandweer kon niet verhinderen dat de keuken van het huis volledig uitbrandde, met ook brandschade in de gang en rookschade in het hele huis tot gevolg. Politieagenten die als eerste ter plaatse waren konden wel erger voorkomen door nog enkele deuren te sluiten. “Anders werden we hier vermoedelijk met een uitslaande brand geconfronteerd”, valt bij de brandweer te horen. De brandweer zelf deelde overigens in de brokken. In de straat diende met een tankwagen, gevuld met 12.000 liter water, uitgeweken te worden voor enkele geparkeerde bestelwagens. Het gevaarte schoof hierdoor van de weg en belandde in de gracht. Dit had geen invloed op de bluswerken omdat er voldoende water aanwezig was in de pompwagen en dankzij een hydrant voor de woning. Een takelfirma komt ter plaatse om de truck uit de gracht te halen.