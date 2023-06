WEER. Kans op redelijk helder weer in Galmaarden vanochtend

De Lijn kondigt wijzigin­gen aan op busnetwerk: lijn 65 moet vanaf 1 juli zorgen voor verbeterde verbindin­gen in Lennik, Asse, Ternat en Gooik

Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn heeft aangekondigd dat er wijzigingen zullen plaatsvinden in het busnetwerk, met als doel de verbindingen in de regio’s Lennik, Asse, Ternat en Gooik te verbeteren. Vanaf 1 juli zullen reizigers profiteren van een vernieuwd aanbod dat een efficiëntere en gemakkelijkere manier van reizen mogelijk maakt. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de komst van lijn 65 Asse - Ternat - Lennik - Leerbeek, ter vervanging van lijn 165 die voorheen alleen tijdens schooluren reed.