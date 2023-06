WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Galmaarden vanochtend

Deponeer voortaan GFT en restafval op het recyclage­park zonder afspraak

Voortaan kunnen Dilbekenaren zonder afspraak terecht op het recyclagepark om er hun GFT en restafval te deponeren in de daartoe bestemde containers. Deze maatregel is er gekomen op vraag van het Dilbeekse bestuur. Met deze maatregel wil men antwoord bieden op de vragen en klachten van burgers rond de tweewekelijkse frequentie van de huisvuilophalingen in de zomermaanden.