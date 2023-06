WEER. Heldere ochtend in Galmaarden

Restaura­tie van voorgevel Sint-Macharius­ka­pel krijgt voorrang: “Te veel scheuren in de blauwe hardsteen”

De gemeenteraad keurde de restauratie van de voorgevel van de Sint-Machariuskapel goed. De kapel is een onderdeel van de Kunstacademie, een iconische erfgoedparel die stap per stap wordt aangepast aan de noden van vandaag en morgen. “Voor de restauratie rekenen we op subsidies van het agentschap Onroerend Erfgoed", zegt schepen van Stadspatrimonium Veerle Mertens (CD&V).