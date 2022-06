Volgende week verschillende dagen hinder door verkeersmaatregelen wielerwedstrijden

Vooral in Vollezele geldt er dan in een aantal straten een stilstaan- en parkeerverbod of éénrichtingsverkeer. Een aantal kruispunten zullen ook niet toegankelijk zijn tussen 11.30 en 16.30 uur. Ter gelegenheid van de doortocht van de wielerwedstrijd ‘Omloop van het Nieuwsblad - heren U23' op zaterdag 2 juli krijgen in Vollezele een aantal straten een stilstaan- en parkeerverbod. Voor de wielerwedstrijd voor Aspiranten in Tollembeek op zondag 3 juli zal vooral deelgemeente Tollembeek hinder ondervinden. Zo geldt er in een aantal straten een stilstaan- en parkeerverbod of éénrichtingsverkeer. Een aantal straten zullen ook niet toegankelijk zijn tussen 13 en 19.30 uur.