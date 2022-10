Vanaf 2023-2024 geldt in de Galmaardse gemeentelijke basisscholen een maximumcapaciteit

Er is maar één mogelijkheid om dit probleem aan te pakken en dat is het invoeren van een maximumcapaciteit aan kleuters en leerlingen. Aan deze capaciteitsbepaling is door de Vlaamse overheid wel de verplichting verbonden om kinderen digitaal aan te melden. Zo zijn in GBS Galmaarden voortaan maximaal 44 kleuters (per geboortejaar) en 44 lagere schoolkinderen per klas toegelaten. In GBS Herhout gaat het om 16 kleuters (per geboortejaar) en in het lager om 16 per leerjaar. Voor GBS Tollembeek gaat het om 44 kleuters (per geboortejaar) en 44 per leerjaar in het lager. In GBS Vollezele is het voortaan dan weer 23 kleuters (per geboortejaar) en 25 per leerjaar in het lager.