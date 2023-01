Tientallen kinderen verwerken tachtig kilogram meel tot Pauwelbroodjes

Ninove Parket seponeert onderzoek naar pestgedrag van leerkrach­ten GO! Midden­school Ninove: “Maar de tuchtproce­du­re blijft wél nog lopen”

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft het onderzoek naar het vermeende wangedrag van enkele leerkrachten in de GO! Middenschool in Ninove geseponeerd. Er kwamen namelijk geen strafrechtelijke feiten aan het licht. Nochtans was er eerder sprake van ernstig pestgedrag tegenover leerlingen én andere leerkrachten. De directie van de overkoepelende scholengroep, die het eerste rapport van dat onderzoek “nogal eenzijdig" vond, toont nu wel begrip voor de beslissing.

13 januari