Tien dagen rijverbod voor fout inhaalmanoeuvre in ‘onoverzichtelijke’ bocht

M. reed op 19 februari vorig jaar over de Langestraat in Galmaarden maar was gehaast. Hij haalde in een bocht een andere chauffeur in en overschreed zo de witte doorlopende streep in het midden van de weg. Achter hem reed een politiepatrouille en de inspecteurs zagen alles gebeuren. Bovendien noteerden ze achter dat de man naar schatting 120 kilometer per uur reed. Hij moest het dan ook uitleggen in de politierechtbank. “Het was bijzonder rustig op de baan want de ochtendspits was al voorbij”, vertelde zijn advocate. “Volgens mijn cliënt reden de agenten wel erg ver achter hem en hij stelt zich dan ook de vraag of zij wel goed konden zien of hij een overtreding maakte. Bovendien is die bocht niet zo onoverzichtelijk als zij beweren. Volgens mijn cliënt reed hij alleszins nooit sneller dan 80 per uur.”