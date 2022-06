Streekinfozuilen vernieuwen toeristisch onthaal: “Niet alleen verdeelpunten voor brochures en folders”

Gooik/Herne/GalmaardenDe tijd dat toeristen alleen in toeristische infokantoren op zoek gaan naar reisinspiratie, is voorbij. Streekorganisatie Pajottenland+ werkte daarom toeristische onthaalpunten uit, die je vindt in volkscafés De Cam in Gooik en Terlindenhof in Herne. Ook in gemeenschapscentrum Baljuwhuis in Galmaarden en aan het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele staan streekinfozuilen.