Standbeeld Urbanus uitgedost in Kerstoutfit voor Tollembeekse Kerstmarkt

Ninove Menstrua­tie­boxen moeten voorkomen dat meisjes thuisblij­ven van school omdat ze geen menstrua­tie­ma­te­ri­aal kunnen kopen

Op verschillende locaties in Ninove staan er menstruatieboxen waarin Ninovieters menstruatiemateriaal en luiers kunnen droppen. Het menstruatiemateriaal wordt verdeeld in de secundaire scholen om ervoor te zorgen dat er geen meisjes moeten thuisblijven omdat ze geen menstruatiemateriaal hebben, de luiers gaan via het Huis van het Kind naar kwetsbare gezinnen.

6 december