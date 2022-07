Schoolomgevingen worden veiliger gemaakt met fietssuggestiestroken

“De technische dienst zal in augustus werken uitvoeren in de schoolomgevingen in de Hoogstraat, Winterkeer, Hernestraat en Bergstraat”, klinkt het. “Onder meer verkeersborden worden aangepast. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden moeten de werken half augustus klaar zijn. Daarnaast gaat een aannemer vanaf 2 augustus aan de slag met het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen en fietssuggestiestroken. Deze werken zullen een week duren.” Het bestuur laat weten dat de werken ook verkeershinder zullen meebrengen. Zo zal er voor de werken in de Hoogstraat, Kapellestraat en Winterkeer een omleiding worden ingevoerd terwijl er in de Hernestraat met verkeerslichten gewerkt zal worden. In de Bergstraat tot slot zal er éénrichtingsverkeer worden ingevoerd wat wil zeggen dat er alleen in de richting van het centrum zal kunnen worden gereden. Tot slot komen er ook nog fietssuggestiestroken in de Repingestraat en Bakkerstraat.