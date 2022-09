Schooljaar wordt er een ‘om van te smullen’

Wielrennen elite z/c Tom Timmermans verdedigt Belgische titel in Sint-Lie­vens-Hou­tem: “Het is een mooi jaar geweest”

Zondag werken de beloften en de elites zonder contract (afzonderlijk) hun Belgisch kampioenschap op de weg af in Sint-Lievens-Houtem. Twaalf maanden geleden veroverde Tom Timmermans de tricolore kampioenstrui in Bertem. Een jaar lang heeft hij die waardig gedragen, al was het soms letterlijk met vallen en opstaan.

25 augustus